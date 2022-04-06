Де Дзерби объяснил, почему не бросит работу в Шахтере

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал грядущее возвращение к работе с «горняками».
«Мы хотим обнять наших ребят. Я пообещал им, что мы сделаем что-нибудь, чтобы помочь им, если сможем. Для меня важно забрать их туда [в Турцию – прим.], чтобы они занимались тем, чем умеют – делом своей жизни. Мы делаем это только для игроков и для сотрудников», - сказал Де Дзерби.
Напомним, завтра Де Дзерби должен в Турции вновь увидеться с футболистами после длительной паузы, вызванной войной в Украине, из-за которой итальянец и его ассистенты были вынуждены покинуть Киев и вернуться на родину.
Ранее в СМИ витали слухи о том, что Де Дзерби покинет «Шахтер», но они не нашли своего подтверждения.
Источник — Corriere dello Sport
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