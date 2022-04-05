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Де Дзерби считает Шахтер захватывающим проектом. Им интересуются во Франции

Вероятно, будущее итальянского тренера в стане «горняков» зависит от продолжительности войны

  • 05.04.2022 20:25
  • 1394 просмотра
  • 2 комментария
Де Дзерби считает Шахтер захватывающим проектом. Им интересуются во Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, несмотря на слухи о его возможном уходе с должности, нацелен оставаться в донецком клубе.

Сообщается, что Де Дзерби считает «Шахтер» захватывающим проектом, который был прерван слишком рано из-за российско-украинской войны.

Решение остаться в «Шахтере» является чисто профессиональным выбором тренера, основанным на убеждении, что он может привнести свое представление о футболе и слить его с ДНК донецкого клуба.

В ближайшее время Де Дзерби рассчитывает объединиться с командой, которая соберется за границей, чтобы возобновить тренировки и провести ряд товарищеских матчей, анонсированных директором по футболу «Шахтера» Дарио Срной.

Однако в случае, если Де Дзерби все-таки придется покинуть «Шахтер», интерес к нему есть у ряда клубов французской Лиги 1. В частности, на текущий момент речь идет о «Марселе», «Монако» и «Лионе». Боссы этих клубов высоко ценят работу итальянца в «Сассуоло» и готовы предложить тому сотрудничество, начиная с нового сезона.

Источник — Calciomercato.it

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    MBTUkraine, 05.04.2022 20:53
    +2
    Їм?? Це якась гастрономічна стаття?
    Ссылка
    online
    sl1d3r1985, 05.04.2022 21:00
    0
    MBTUkraine, 05.04.2022 20:53
    Їм?? Це якась гастрономічна стаття?
    ахаха ЇМ то чувство когда укр версия сайта генерится гугл-транслейтом а не живыми людьми !
    Ссылка
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