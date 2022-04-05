Де Дзерби считает Шахтер захватывающим проектом. Им интересуются во Франции

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, несмотря на слухи о его возможном уходе с должности, нацелен оставаться в донецком клубе.

Сообщается, что Де Дзерби считает «Шахтер» захватывающим проектом, который был прерван слишком рано из-за российско-украинской войны.

Решение остаться в «Шахтере» является чисто профессиональным выбором тренера, основанным на убеждении, что он может привнести свое представление о футболе и слить его с ДНК донецкого клуба.

В ближайшее время Де Дзерби рассчитывает объединиться с командой, которая соберется за границей, чтобы возобновить тренировки и провести ряд товарищеских матчей, анонсированных директором по футболу «Шахтера» Дарио Срной.

Однако в случае, если Де Дзерби все-таки придется покинуть «Шахтер», интерес к нему есть у ряда клубов французской Лиги 1. В частности, на текущий момент речь идет о «Марселе», «Монако» и «Лионе». Боссы этих клубов высоко ценят работу итальянца в «Сассуоло» и готовы предложить тому сотрудничество, начиная с нового сезона.