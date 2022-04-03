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ПСЖ и Лацио. Стали известны европейские клубы, с которыми сыграет Шахтер

Через три дня команда улетает в Стамбул

  • 03.04.2022 20:32
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  • 1 комментарий
ПСЖ и Лацио. Стали известны европейские клубы, с которыми сыграет Шахтер
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна рассказал о текущем положении в клубе, ближайших планах команды и запланированном благотворительном туре для помощи украинцам.

– Расскажите о планах «Шахтера» провести серию благотворительных матчей.
– Сегодня ситуация такая, что нам дали зеленый свет от УЕФА на проведение очень большого количества товарищеских игр в Европе, и на основании этого наши украинские футболисты получили разрешение на отъезд за границу. Они смогут выехать через три дня, и мы сразу, вместе с тренерским штабом и всеми украинскими футболистами, отправимся в Стамбул. К сожалению, не будет многих бразильских игроков – большинство из них отказывается. Прибудут только, может быть, Марлон и Исмаили. В Турции начинаем играть: 13 апреля встречаемся с «Бешикташем», 19-го – с «Фенербахче», потом «Севилья», «Хайдук» (Сплит), ПСЖ, «Лацио».

Все деньги, которые мы заработаем на этих матчах, будем отправлять в Украину – для помощи украинцам, детям. Сейчас это главное, чем мы можем помочь. Как сказал президент нашего клуба Ринат Ахметов, «наступит время, когда мы отстроим Украину и будем инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной». Я с этим полностью согласен и тоже уверен, что так будет.

Источник — Фан-сайт ФК Шахтер

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Maks Maks, 03.04.2022 20:41
    +1
    Де те лайно, яке воняло в сторону Динамо Київ? Як лайно буде коментувати втікачів із Донецька?
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