Источник: Де Дзерби расторг контракт с Шахтером

Роберто Де Дзерби и «Шахтер» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщил журналист «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Ранее в итальянских СМИ появлялась информация о том, что Де Дзерби может возглавить «Интер». Также тренером интересуется «Бешикташ».

Напомним, Де Дзерби возглавил «Шахтер» летом прошлого года. При нем «горняки» заняли четвертое место в группе Лиги чемпионов, а в УПЛ на данный момент идут первыми в турнирной таблице.

Ранее Де Дзерби заявлял, что, несмотря на войну в Украине, его мысли связаны исключительно с «Шахтером».