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Планирует ли вернуться в Шахтер? Де Дзерби рассказал о своих планах

Итальянский наставник получал предложения от иностранных клубов

  • 18.03.2022 09:59
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Планирует ли вернуться в Шахтер? Де Дзерби рассказал о своих планах
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который вместе с рядом иностранных игроков команды был вынужден покинуть Украину после того, как на ее территорию вероломно вторглись войска оккупантов-рашистов, рассказал итальянским журналистам о планах на будущее.

«Я бы мог тренировать в другом месте, но все мысли связаны только с моим «Шахтером». Ко мне был интерес от иностранных клубов, однако я даже не хочу об этом говорить. Я слежу за тем, что происходит, и хотел бы вернуться в Украину. Мы бы выиграли этот розыгрыш чемпионата. Я все смотрю. С утра до вечера. Больше ничего не вижу, даже спичек», - рассказал Де Дзерби.

Ранее ФИФА приостановила сроки действия контрактов иностранных футболистов и тренеров с украинскими клубами, позволив тем до 30 июня подыскать себе новые места работы.

Источник — La Gazzetta dello Sport

(12 голосов)

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Комментарии
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    Krasvchik, 18.03.2022 10:12
    0
    СПАСИБО!!!
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