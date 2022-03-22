Попрощается с Шахтером? Интер оценивает возможность приглашения Де Дзерби

Руководство миланского «Интера», который угодил в кризис и ныне уже не является фаворитом в борьбе за «золото» итальянской Серии А, рассматривает возможность увольнения Симоне Индзаги и назначения нового главного тренера после завершения сезона.
Одним из фаворитов на то, чтобы занять потенциально вакантное место является наставник донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который из-за российско-украинской войны угодил в непростую ситуацию и не имеет возможности полноценно продолжать карьеру.
Отмечается, что Де Дзерби импонирует генеральному директору «Интера» Джузеппе Маротте, который будет отстаивать назначение именно этого специалиста главным тренером «нерадзурри».
Также в «Интере» оценивают возможность начать сотрудничество с Диего Симеоне или Тьяго Моттой.
Ранее Де Дзерби заявлял, что не готов бросить «Шахтер» в столь сложное время и хотел бы отработать второй сезон во главе «горняков», если те будут по-прежнему заинтересованы в его услугах.
Источник — CalciomercatoNews.com
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