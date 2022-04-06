Де Дзерби завтра вернется к работе с Шахтером

Уже завтра, 7 апреля Роберто Де Дзерби возобновит работу с «Шахтером». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Ранее игроки «Шахтера» последовали примеру «Динамо» и выехали из Украины. Команда будет базироваться в Турции. Де Дзерби уже завтра будет в Стамбуле.
Ранее сообщалось о том, что Де Дзерби не собирается покидать «Шахтер».
Источник — Tuttomercatoweb
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