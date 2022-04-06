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Де Дзерби завтра вернется к работе с Шахтером

Команда будет тренироваться в Турции

  • 06.04.2022 18:27
  • 535 просмотров
  • 1 комментарий
Де Дзерби завтра вернется к работе с Шахтером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Уже завтра, 7 апреля Роберто Де Дзерби возобновит работу с «Шахтером». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее игроки «Шахтера» последовали примеру «Динамо» и выехали из Украины. Команда будет базироваться в Турции. Де Дзерби уже завтра будет в Стамбуле.

Ранее сообщалось о том, что Де Дзерби не собирается покидать «Шахтер».

Источник — Tuttomercatoweb

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Nomad, 06.04.2022 20:09
    0
    Если так, то браво! Надо же свою мечту воплотить в жизнь. И стать таки чемпионом Украины по всем статьям.
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