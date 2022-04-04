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Источник: Шахтер, взяв пример с Динамо, подал заявку на выезд за границу

У горняков есть договоренность о матчах с клубами из Европы, США и Канады

  • 04.04.2022 15:35
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Источник: Шахтер, взяв пример с Динамо, подал заявку на выезд за границу
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» по примеру «Динамо» пытается выехать из Украины и провести за границей серию товарищеских матчей.

Журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке рассказал:

«В Шахтере мне подтвердили, что клуб подал аналогичное заявление. Этот вопрос решает Минспорта и Вадим Гутцайт. УАФ здесь ни при чем.

Шахтер рассчитывает получить идентичное специальное разрешение для своих игроков. После «Динамо» спорить с этим невозможно. В Шахтере мне также сказали, что есть предварительная договоренность с некоторыми европейскими клубами и клубами из США и Канады».

Напомним, ранее «Динамо» получило разрешение на выезд за границу. Киевляне собираются провести несколько спаррингов с известными европейскими клубами. Заработанные средства будут отправлены на нужды Украины в войне против рф.

 

Источник — ТаТоТаке

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