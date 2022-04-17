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14 игроков и тренеров Прикарпатья вступили в ряды ВСУ

Футболисты приняли присягу на верность Украине

  • 17.04.2022 16:47
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14 игроков и тренеров Прикарпатья вступили в ряды ВСУ
© ФК Прикарпатье

14 игроков ивано-франковского «Прикарпатья» и тренеры команды вступили в ряды Вооруженных сил Украины. Игроки уже приняли присягу на верность народу Украины и приступили к своим обязанностям.

На присяге игроков побывало руководство УАФ и ветераны украинского футбола – Андрей Павелко, Олег Протасов и Анатолий Демьяненко.

«Был страх не то чтобы служить, а не мешать профессионалам своего дела. Знаете, это как взять в профессиональную команду футболиста из района, он будет только мешать. Так же - взять ничего не умеющего футболиста в армию. Мы не хотели быть обузой. Но военком объяснил, что нас буду готовить, постепенно научат всему - держать оружие, защищать страну. Поэтому мы приняли такое решение и вступили в ВСУ. Нас уже познакомили с автоматом: научили разбирать, чистить и стрелять. Все постепенно. Заходим в караул, несем службу», - сказал хавбек «Прикарпатье» Василий Цюцюра.

Источник — ТК Футбол

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