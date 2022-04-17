ШЕВЧЕНКО: «Это большой удар по украинскому футболу. Но я верю в победу»

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко в интервью Дмитрию Гордону ответил на вопрос по поводу влияния войны на украинский футбол:

«Прежде всего, сейчас не момент вообще обсуждать это. Самое главное для нас – все сделать для того, чтобы наши военные защищали нашу страну. Сегодня все внимание и все средства должны быть направлены только на защиту нашей страны.

Да, это большой удар по украинскому футболу, по инфраструктуре нашей страны. Много людей погибло. Сейчас говорить о футболе очень тяжело. Я не вижу серьезных аргументов, чтобы даже это обсуждать.

Важный момент – что дали возможность нашим спортсменам уехать. Я так понимаю, сборная Украины будет собираться, у нее важный матч в июне, и она должна к этому подготовиться. И попробовать на футбольном поле добыть путевку на ЧМ. У ребят будет возможность это сделать, у них огромное желание это сделать. Они понимают прекрасно, что они будут играть для всей страны.

И эта игра важна для всех нас. Независимо от результата мы будем гордиться нашими ребятами, который выйдут на футбольное поле в такой тяжелой момент и попробуют сделать все, чтобы добыть эту путевку. И я считаю правильным, что у нас есть атлеты-олимпийцы, которые представляют нашу страну. Важно не забывать об этом. Они должны тренироваться, участвовать в соревнованиях, даже несмотря на то, что такое тяжелое положение. Страна должна жить и пытаться развиваться.

Предательство Тимощука? Я даже обсуждать его не буду.

Конечно, я верю в победу. У нас нет другого пути. Это наша земля, это наш дом. Мы защищаем свою землю. У нас нет другого пути, мы обязательно победим. Я очень хочу, чтобы настал день нашей победы».