Евгений ЗУКИН: «Два тай-брейка определили судьбу матча с американками»

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин поделился со Sport.ua впечатлениями от фантастического выступления женской сборной в матче Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против американок.



— Какие эмоции остались после такого напряженного матча?

— Впервые за десять лет я не присутствовал на матче физически, но эмоций не осталось, ведь так болел. Очень близкий матч, очень близкая победа. Сейчас тяжело, но невероятно, что наши девушки совершили такой спортивный подвиг во второй игровой день. И в первый день Даяне не хватило буквально одного мяча в первом сете, чтобы выиграть партию. И все было бы по-другому.



Два тай-брейка определили судьбу всего пятиматчевого противостояния. Тай-брейк первого сета в пятницу во время матча Ястремской и тай-брейк стартовой партии в парной встрече. Если бы они сложились иначе, а при счете 5-5 в парном тай-брейке была очень выгодная ситуация, которую не реализовали, результат мог быть другим. А после проигрыша тай-брейка второй сет пары мы уже играли без настроения, без куража.



— Верилось ли после первого дня, что мы сможем сотворить сенсацию?

— Верилось. В первую очередь в Даяну, потому что ей все равно с кем играть. Важно, как она играет. Поэтому, я никоим образом не был удивлен, что она обыграла стоящую в топ-20 Пегулу. На мой взгляд, Джессика играла гораздо лучше, чем Риск. Если бы Даяна сыграла в первый день так, как она сыграла во второй, то, конечно, у Элисон не было бы никаких шансов.



Катя Завацкая впервые на моей памяти показала теннис такого уровня. Я с ней общался, она сама себя удивила, поэтому очень надеюсь, что это ей очень поможет в следующих индивидуальных соревнованиях. Она поймет, что она может на таком уровне и в столь важные моменты. Именно это самое главное. Поэтому нельзя быть недовольным матчем в целом. Можно сказать, что мы были аутсайдерами, но сделали даже больше, чем могли.

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— Дальше у нас Плей-офф, или, возможно, есть какие-то шансы на уайлд-кард в Финал?

— Не хочу никого обнадеживать, чтобы не было напрасных надежд. Этот вопрос нужно основательно проработать. Проблема ведь в том, что мы не знаем, где будет Финал. Будет ли это домашняя команда или нет. От этого будет зависеть, будут ли уайлд-карды.



— Что скажете по поводу потенциальных соперников в раунде Плей-офф из зональных соревнований?

— Хорватия всегда неплохая команда, китаянки очень сильны, Бразилия сейчас неплохая. Япония, наверное, самая сильная, если будут в лучшем составе — с Осакой еще и на выезде. Если наши девушки будут так играть, если они будут готовы все, то не вижу причин, почему мы не будем фаворитами в следующем матче.



— Почему на матч с американками не удалось выставить максимально полный состав?

— Мы приглашали всех, кто находится в рейтинге топ-200. Были четыре согласившихся игрока, больше никто не вызвался участвовать. Трудно оценить правдивость причин, по которым они отказались, у спортсменов всегда есть какие-то травмы, которые они могут предъявить. Но мы ожидали совсем другой реакции от игроков, особенно в такой период. Поэтому еще важнее отметить Даяну, Катарину, Людмилу и Надежду за то, что они не просто согласились, а выложились на 110% в этом матче и почти одержали победу.

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А еще важнее, что если бы матч не состоялся, мы не собрали бы миллион долларов пожертвований для пострадавших от войны украинцев. Вот это самая главная победа этого матча. Это больше, чем все призовые, которые профессиональные игроки будут отправлять для армии. Сейчас идет диалог, куда эти деньги направить, именно игроки будут решать. Билли Джин Кинг лично пообещала, что деньги должны прийти туда, где они будут рационально потрачены. Но они уже собраны, у USTA есть эти деньги на своем счету. Далее их передадут благотворительным организациям, оказывающим помощь украинцам. Я не видел других видов спорта, которые могли бы собрать миллион долларов для помощи украинцам во время войны.



Также надеюсь, что украинские теннисистки изменят свое отношение к игре за сборную. Легко быть патриотами в инстаграме. Возможно, они не считают важным играть за национальную команду. Лично я так не считаю. Надеюсь, что болельщики дадут определенную обратную связь, возможно, это повлияет на них каким-либо образом. Но пока все закрывают на это глаза, что мы здесь играем, здесь за сборную не играем и все хорошо, мне это не очень понятно.