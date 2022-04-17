ФОТО. Футболист сборной Украины удален за драку в Германии

Украинский форвард Даниил Сикан, выступающий на правах аренды из «Шахтера» в немецкой «Ганзе», был удален в поединке 30-го тура Второй Бундеслиги.

21-летний игрок сборной Украины получил красную карточку на последних секундах домашней встречи против «Регенсбурга». Украинский футболист начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 75-й минуте при счете 1:1.

На 90+3-й минуте один из игроков гостей якобы получил локтем в лицо и упал на газон. Из-за этого началась драка между футболистами обеих команд, в которой поучаствовал и Даниил. Именно он получил красную карточку по итогам потасовки.

Вторая Бундеслига

30-й тур, 17 апреля

Ганза – Регенсбург – 1:1

Голы: Верхук, 44 – Шипноски, 59.

Удаление: Сикан, 90+3 (Ганза).

Турнирная таблица

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine