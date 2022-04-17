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32-й тур
Севилья
2 : 3
Реал Мадрид
17.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Бензема дожал. Реал совершил большой камбэк и вырвал победу у Севильи

Мадридский клуб очень близок к триумфу в чемпионате Испании

  • 17.04.2022 23:59
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Бензема дожал. Реал совершил большой камбэк и вырвал победу у Севильи
© Getty Images/Global Images Ukraine

17 апреля в матче 32-го тура чемпионата Испании встречались «Севилья» и «Реал».

Проигрывая в два мяча после первого тайма, «Реал» совершил большой камбэк и вырвал победу (3:2).

Победный гол в конце игры, на 90+2 минуте, забил форвард мадридцев Карим Бензема.

«Реал» набрал 75 пунктов и уверенно лидирует в турнирной таблице с отрывом в 15 очков от «Барселоны», «Севильи» и «Атлетико» (по 60 баллов).

Ла Лига. 32-й тур

Севилья – Реал – 2:3

Голы: Ракитич, 21, Ламела, 25 – Родриго, 50, Начо, 82, Бензема, 90+2.

Севилья: Буну, Акунья (Гудель, 62), Диего Карлос, Кунде, Хесус Навас, Гомес (Оливер Торрес, 46), Ракитич, Хоан Хордан, Корона (Аугустинссон, 62), Марсьяль (Мир, 41), Ламела (Окампос, 72).

Реал: Куртуа, Васкес (Начо, 82), Алаба, Эдер Милитау, Карвахаль, Модрич (Асенсио, 82), Камавинга (Родриго, 46), Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема (Диас, 90), Вальверде.

Предупреждения: Марсьяль, 39, Диего Карлос, 81, Оливер Торрес, 83 – Камавинга, 31, Начо, 78, Диас, 90.

Судья: Фернандес (Испания)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
83' ГОЛ ! Мяч забил Начо Фернандес (Реал Мадрид).
50' ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
25' ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Севилья).
21' ГОЛ ! Мяч забил Иван Ракитич (Севилья).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    Макс Максов, 18.04.2022 00:04
    0
    Круто Реал закамбечив!
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