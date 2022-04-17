17 апреля в 22:00 в матче 32-го тура чемпионата Испании встречаются «Севилья» и «Реал».
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
Севилья – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Реал Мадрид.
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Севилья).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Ракитич (Севилья).
Источник — Sport.ua
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