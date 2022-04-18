Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
32-й тур
Севилья
2 : 3
Реал Мадрид
17.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Эта команда способна на особые вещи»

Наставник «Реала» доволен камбэком в матче с «Севильей»

  • 18.04.2022 09:25
  • 473 просмотра
  • 0 комментариев
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Эта команда способна на особые вещи»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» в матче 32-го тура Ла Лиги обыграл «Севилью». Проигрывая в два мяча после первого тайма, «Реал» совершил большой камбэк и вырвал победу (3:2). Победный гол в конце игры, на 90+2 минуте, забил форвард мадридцев Карим Бензема.

Наставник мадридской команды Карло Анчелотти поделился впечатлениями.

«Очень важная победа. Во втором тайме нам удалось очень сильно отреагировать: футболисты показали мастерство и проявили самоотдачу.

Эта команда способна на особые вещи. Мы плохо начали игру, но не потеряли уверенность в своих силах.

Все ждут осечки «Реала». Мы заслужили победу. Мы еще не выиграли Ла Лигу, но сделали важный шаг к этому», – сказал Анчелотти.

Источник — Marca

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности