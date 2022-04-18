Карло АНЧЕЛОТТИ: «Эта команда способна на особые вещи»

«Реал» в матче 32-го тура Ла Лиги обыграл «Севилью». Проигрывая в два мяча после первого тайма, «Реал» совершил большой камбэк и вырвал победу (3:2). Победный гол в конце игры, на 90+2 минуте, забил форвард мадридцев Карим Бензема.

Наставник мадридской команды Карло Анчелотти поделился впечатлениями.

«Очень важная победа. Во втором тайме нам удалось очень сильно отреагировать: футболисты показали мастерство и проявили самоотдачу.

Эта команда способна на особые вещи. Мы плохо начали игру, но не потеряли уверенность в своих силах.

Все ждут осечки «Реала». Мы заслужили победу. Мы еще не выиграли Ла Лигу, но сделали важный шаг к этому», – сказал Анчелотти.