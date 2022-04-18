17 апреля в матче 32-го тура чемпионата Испании встречались «Севилья» и «Реал».
Проигрывая в два мяча после первого тайма, «Реал» совершил большой камбэк и вырвал победу (3:2). Победный гол в конце игры, на 90+2 минуте, забил форвард мадридцев Карим Бензема.
Ла Лига. 32-й тур
Севилья – Реал – 2:3
Голы: Ракитич, 21, Ламела, 25 – Родриго, 50, Начо, 82, Бензема, 90+2.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Ракитич, 21 мин.
ГОЛ! 1:1. Ламела, 25 мин
ГОЛ! 1:2. Родриго, 50 мин
ГОЛ! 2:2. Начо, 82 мин
ГОЛ! 2:3. Бензема, 90+2 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Начо Фернандес (Реал Мадрид).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Севилья).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Ракитич (Севилья).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.