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32-й тур
Севилья
2 : 3
Реал Мадрид
17.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Севилья – Реал – 2:3. Камбэк мадридцев. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор центрального матча 32-го тура чемпионата Испании

  • 18.04.2022 00:20
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Севилья – Реал – 2:3. Камбэк мадридцев. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

17 апреля в матче 32-го тура чемпионата Испании встречались «Севилья» и «Реал».

Проигрывая в два мяча после первого тайма, «Реал» совершил большой камбэк и вырвал победу (3:2). Победный гол в конце игры, на 90+2 минуте, забил форвард мадридцев Карим Бензема.

Ла Лига. 32-й тур

Севилья – Реал – 2:3

Голы: Ракитич, 21, Ламела, 25 – Родриго, 50, Начо, 82, Бензема, 90+2.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Ракитич, 21 мин.

ГОЛ! 1:1. Ламела, 25 мин

ГОЛ! 1:2. Родриго, 50 мин

ГОЛ! 2:2. Начо, 82 мин

ГОЛ! 2:3. Бензема, 90+2 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
83' ГОЛ ! Мяч забил Начо Фернандес (Реал Мадрид).
50' ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
25' ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Севилья).
21' ГОЛ ! Мяч забил Иван Ракитич (Севилья).

Источник — Sport.ua

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