В Катаре провели жеребьевку ЧМ, вертолеты нанесли удар по Белгороду

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 1 апреля.

1A. Жеребьевка ЧМ-2022. Стали известны потенциальные соперники Украины

В Катаре 1 апреля состоялась церемония жеребьевки финального раунда ЧМ

1B. Календарь Украины на ЧМ-2022. Если пройдем британцев – попадем на Англию

Сине-желтым, чтобы поехать в Катар, надо обыграть в июне Шотландию и Уэльс

2A. ВИДЕО. На нефтебазе в Белгороде зафиксирован пожар

Ранее украинские военные в этом городе уничтожили склад боеприпасов

2B. ВИДЕО. В Белгороде паника. На заправках города километровые очереди

Удар по нефтебазе заставил жителей орочьей федерации нервничать

2C. Журналист раскрыл детали спецоперации по уничтожению нефтебазы в Белгороде

Блестящая атака Воздушных сил ВСУ

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в мадридский Реал

Винисиус Тобиас будет выступать за мадридский клуб до конца сезона на правах аренды

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Витиньо перешел из Динамо в клуб, за который играет Марлос

«Атлетико Паранаэнсе» взял в аренду 23-летнего игрока до конца июня 2022 года

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо покинет Украину и проведет матчи с Барселоной и ПСЖ

Киевский клуб получил разрешение улететь из страны

4B. Игорь СУРКИС: «Никто из украинских игроков Динамо не будет продан»

Президент «Динамо» рассказал, почему команда покинет Украину

5. Заря может прекратить существование. Под угрозой многие клубы

Будущее под вопросом

6. ФОТО. Русский мир заехал. Жена Усика показала дом под Киевом

Армия вандалов побывала в доме Усика

7. Сразу 86 украинских военнослужащих освобождены из плена

В Запорожской области произошел обмен пленными

8. Алина ШИНКАРЕНКО – о пропаганде: «Под дулом автомата заставляют говорить»

Украинская синхронистка не понимает, как люди могут верить российскому ТВ

9. Юрий КАМИНСКИЙ: «Фашизм в Украине постепенно переходит в Европу»

Очевидно, тренер сборной россии по биатлону страдает шизофренией

10. Почему ФИФА не забанила россию

Проблема не только в том, что у Инфантино нет яиц