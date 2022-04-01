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Заря может прекратить существование. Под угрозой многие клубы

Будущее под вопросом

  • 01.04.2022 13:47
  • 1873 просмотра
  • 6 комментариев
Заря может прекратить существование. Под угрозой многие клубы
© zarya-lugansk.com

По информации журналиста Игоря Цыганыка, ряд клубов, включая «Зарю», могут прекратить существование из-за войны.

«Заря» рассматривалась как бизнес-проект, чтобы зарабатывать (на продаже игроков - прим). Сейчас будет сложно зарабатывать, а тратить свои деньги владельцы не захотят».

«Так что «Заря» может прекратить существование. Я не исключаю, что многие клубы могут исчезнуть. Но ничего страшного - появятся новые клубы», - считает Цыганык.

Источник — Циганик LIVE

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ALKOSruLKA, 01.04.2022 14:08
    +3
    ... ні брешу, Геллера і його проросійське кодло не шкода... І Зорю, як проект - не шкода! А в українському Луганську, дай Бог, буде команда не гірша... З адекватними українськими власниками....
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    online
    ALKOSruLKA, 01.04.2022 14:02
    +3
    А Десна, з президендом-каZапом, а Чорноморець і спосор руцкАга міра-Новінський, а ще 10-20 клубів, власники яких вели бізнес на рассєї? Залишаться клуби-аграрії... Типу Інгульця і Колоса, Західноукраїнські та важковаговики, президенти яких держать своє бабло в швейцарськиї банках... Зорю шкода, але її злили вже давно (коли вусатий сєпар Рафаїлов умив руки)
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    online
    Анатолій Чорнобук, 01.04.2022 13:59
    +1
    Нічого що кацапня нищить Украіну??? А ви про якусь *зорю*
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    online
    Batya, 01.04.2022 14:41 (изменен)
    0
    Головне кацапів ЗА ПОРЄБРІК. Відродяться нові У Львові уже ТРИ клуби є. Тернопіль, Франківськ, Миколаєв і тд і тп.. У нас велика країна, тільки обласних центрів більше 20
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    online
    Ptiza, 01.04.2022 14:26
    0
    Покуй главное чтобы не было русни у нас в стране , а футбольные клубы новые образуются
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    online
    Hg, 01.04.2022 14:00
    0
    Тем более что Луганск ещё дальше стал.
    После войны придётся точно пересматривать весь формат украинского футбола. И не исключаю что в будущей УПЛ будут даже клубы из Второй лиги. Так было после распада СССР, когда в начале весны 1992 года была создана Высшая лига Украины из шести команд, которые принимали участие в Высшей лиге СССР, двух команд из Первой лиги СССР и девяти из одиннадцати украинских команд из Второй лиги СССР.
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