Заря может прекратить существование. Под угрозой многие клубы

По информации журналиста Игоря Цыганыка, ряд клубов, включая «Зарю», могут прекратить существование из-за войны.
«Заря» рассматривалась как бизнес-проект, чтобы зарабатывать (на продаже игроков - прим). Сейчас будет сложно зарабатывать, а тратить свои деньги владельцы не захотят».
«Так что «Заря» может прекратить существование. Я не исключаю, что многие клубы могут исчезнуть. Но ничего страшного - появятся новые клубы», - считает Цыганык.
Источник — Циганик LIVE
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После войны придётся точно пересматривать весь формат украинского футбола. И не исключаю что в будущей УПЛ будут даже клубы из Второй лиги. Так было после распада СССР, когда в начале весны 1992 года была создана Высшая лига Украины из шести команд, которые принимали участие в Высшей лиге СССР, двух команд из Первой лиги СССР и девяти из одиннадцати украинских команд из Второй лиги СССР.
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