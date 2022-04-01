Заря может прекратить существование. Под угрозой многие клубы

По информации журналиста Игоря Цыганыка, ряд клубов, включая «Зарю», могут прекратить существование из-за войны.

«Заря» рассматривалась как бизнес-проект, чтобы зарабатывать (на продаже игроков - прим). Сейчас будет сложно зарабатывать, а тратить свои деньги владельцы не захотят».

«Так что «Заря» может прекратить существование. Я не исключаю, что многие клубы могут исчезнуть. Но ничего страшного - появятся новые клубы», - считает Цыганык.