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Жеребьевка ЧМ-2022. Стали известны потенциальные соперники Украины

В Катаре 1 апреля состоялась церемония жеребьевки финального раунда ЧМ

  • 01.04.2022 20:17
  • 9835 просмотров
  • 14 комментариев
Жеребьевка ЧМ-2022. Стали известны потенциальные соперники Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 апреля в выставочном конференц-центре в городе Доха, Катар, состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2022.

Сборной Украины, чтобы попасть в Катар, надо будет обыграть в июне на выезде в плей-офф двух соперников – Шотландию, а затем Уэльс. Однако сине-желтые уже наперед получили потенциальных соперников по групповому раунду ЧМ-2022.

В группе B сыграют: Англия, Иран, США, и победитель плей-офф УЕФА (с участием Украины)

На данный момент известны 29 сборных команд (из 32 мест), которые вышли в финальный раунд. Два победителя плей-офф между конфедерациями, а также победитель Пути А плей-офф УЕФА (в котором и сборная Украины), неизвестны на момент жеребьевки. Эти дополнительные матчи пройдут в июне 2022 года.

Календарь. Матч-открытия, в котором примет участие Катар, состоится 21 ноября 2022 года в 13:00 по местному времени (UTC+3, как в Украине сейчас) на стадионе «Аль-Байт» в городе Аль-Хор. Во время группового этапа каждый день будут проводиться 4 матча, время начала которых будет 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00 для первых двух раундов и 18:00 и 22:00 для одновременного начала последнего раунда и матчей плей-офф. Игра за третье место состоится 17 декабря на Khalifa International Stadium в городе Доха, а финал пройдет 18 декабря 2022 года на арене Lusail Iconic в городе Лусаил (обе игры – в 18:00).

Итоги жеребьевки ЧМ-2022

  • Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
  • Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс / Шотландия / Украина
  • Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
  • Группа D: Франция, Перу / Австралия / ОАЭ, Дания, Тунис
  • Группа E: Испания, Коста-Рика / Новая Зеландия, Германия, Япония
  • Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
  • Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
  • Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(36 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Кроt-m@d__, 01.04.2022 20:21
    +11
    Хорошая группа даже очень ,если пройдем а мы пройдем по-другому никак,и мы будем на ЧМ и выйдем с группы ,а блядорусы х...Уйла будут читать текстовые трансляции ,потому им его показывать не будут ЧМ ,они будут читать как их прихвостней х...лла сербов нятигивают бразильцы !!!Ну ещё и болеем конечно за Польшу с Левандовским !!!
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    online
    JASPER MOGLOT, 01.04.2022 20:26
    +9
    а ещё интересен тот факт, что трио Бразилия-Сербия-Швейцария играли в одной группе и на ЧМ-2018
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    online
    Анатолий Маковський, 01.04.2022 20:28
    +6
    Найкращі друзі в групи Англия і США .Дай Бог встретимся на футболе.Вірим в ВСУ!!!
    Ссылка
    online
    Andrey_1992, 01.04.2022 20:22
    +6
    дай Бог пройдемо, буде ой як нелегко, зате суперники цікаві, а головне два найбільших товариша України - США і Англія
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    online
    umnuy2, 01.04.2022 20:35
    +4
    Кроt-m@d__, 01.04.2022 20:21
    Хорошая группа даже очень ,если пройдем а мы пройдем по-другому никак,и мы будем на ЧМ и выйдем с группы ,а блядорусы х...Уйла будут читать текстовые трансляции ,потому им его показывать не будут ЧМ ,они будут читать как их прихвостней х...лла сербов нятигивают бразильцы !!!Ну ещё и болеем конечно за Польшу с Левандовским !!!
    без игровой практики нам будет очень очень тяжело с двумя бритами на выезде в течении 4 дней.Но биться наши будут полюбому
    Ссылка
    online
    Владислав Антонов, 01.04.2022 20:40
    +1
    Групи Е і С - норм, решта шлак.
    І господарям як завжди шара.
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    online
    Andrey_1992, 01.04.2022 20:24
    +1
    Dell Dnieper, 01.04.2022 20:22
    Проходить потрібно таку групу, тільки потрібно уточнить хто замість Ірану в групу може потрапити....ну і бажано з Англією перший матч не грати....
    не думаю, що Іран виключать з турніру
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    online
    Remark, 01.04.2022 21:10
    0
    Увы и ах, но шансов попасть на ЧМ у нас крайне мало, даже почти нет.
    Чисто объективно!
    1) У многих игроков спорной нет практики (спарринги и тренировки - это не то).
    2) Игрового тонуса нет вообще никакого. Даже те минимальные игры раз в неделю в ЧУ хоть как то поддерживали игровой тонус.
    3) Две игры на выезде Если бы не было войны, то вторая игра бы была во Львове, а во Львове мы бы Уэльс просто вынесли! А так....
    Я лично готовлю себя, что не пройдем 2 стыка, но дай Бог, что бы я ошибался.
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    online
    garik_trinity, 01.04.2022 20:52
    0
    Вполне сносная группа. Со всеми можно играть
    Ссылка
    online
    Crimea, 01.04.2022 20:52
    0
    Найконкурентніша група Н
    Ссылка
    online
    Andrey111, 01.04.2022 20:49
    0
    Главное быть на ЧМ, группа отличная, проход по силам, дальше Англия ослабенная, потом нам по херу с кем играть
    Ссылка
    online
    Кроt-m@d__, 01.04.2022 20:45
    0
    umnuy2, 01.04.2022 20:35
    без игровой практики нам будет очень очень тяжело с двумя бритами на выезде в течении 4 дней.Но биться наши будут полюбому
    Да будет трудно очень ,ну биться будут грызть землю наши игроки ,и пройдем пройдем и будем на ЧМ!!!
    Ссылка
    online
    umnuy2, 01.04.2022 20:28
    0
    ф и джи крутые группы да и наша будет ровная
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    online
    Dell Dnieper, 01.04.2022 20:22 (изменен)
    0
    Проходить потрібно таку групу, тільки потрібно уточнить хто замість Ірану в групу може потрапити....ну і бажано з Англією перший матч не грати....
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    online
    JASPER MOGLOT, 01.04.2022 20:22
    -1
    очень интересная компания собралась однако
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