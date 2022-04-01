Жеребьевка ЧМ-2022. Стали известны потенциальные соперники Украины

1 апреля в выставочном конференц-центре в городе Доха, Катар, состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2022.

Сборной Украины, чтобы попасть в Катар, надо будет обыграть в июне на выезде в плей-офф двух соперников – Шотландию, а затем Уэльс. Однако сине-желтые уже наперед получили потенциальных соперников по групповому раунду ЧМ-2022.

В группе B сыграют: Англия, Иран, США, и победитель плей-офф УЕФА (с участием Украины)

На данный момент известны 29 сборных команд (из 32 мест), которые вышли в финальный раунд. Два победителя плей-офф между конфедерациями, а также победитель Пути А плей-офф УЕФА (в котором и сборная Украины), неизвестны на момент жеребьевки. Эти дополнительные матчи пройдут в июне 2022 года.

Календарь. Матч-открытия, в котором примет участие Катар, состоится 21 ноября 2022 года в 13:00 по местному времени (UTC+3, как в Украине сейчас) на стадионе «Аль-Байт» в городе Аль-Хор. Во время группового этапа каждый день будут проводиться 4 матча, время начала которых будет 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00 для первых двух раундов и 18:00 и 22:00 для одновременного начала последнего раунда и матчей плей-офф. Игра за третье место состоится 17 декабря на Khalifa International Stadium в городе Доха, а финал пройдет 18 декабря 2022 года на арене Lusail Iconic в городе Лусаил (обе игры – в 18:00).

Итоги жеребьевки ЧМ-2022

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс / Шотландия / Украина

Англия, Иран, США, Уэльс / Шотландия / Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша Группа D: Франция, Перу / Австралия / ОАЭ, Дания, Тунис

Франция, Перу / Австралия / ОАЭ, Дания, Тунис Группа E: Испания, Коста-Рика / Новая Зеландия, Германия, Япония

Испания, Коста-Рика / Новая Зеландия, Германия, Япония Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine