Жеребьевка ЧМ-2022. Стали известны потенциальные соперники Украины

1 апреля в выставочном конференц-центре в городе Доха, Катар, состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2022.
Сборной Украины, чтобы попасть в Катар, надо будет обыграть в июне на выезде в плей-офф двух соперников – Шотландию, а затем Уэльс. Однако сине-желтые уже наперед получили потенциальных соперников по групповому раунду ЧМ-2022.
В группе B сыграют: Англия, Иран, США, и победитель плей-офф УЕФА (с участием Украины)
На данный момент известны 29 сборных команд (из 32 мест), которые вышли в финальный раунд. Два победителя плей-офф между конфедерациями, а также победитель Пути А плей-офф УЕФА (в котором и сборная Украины), неизвестны на момент жеребьевки. Эти дополнительные матчи пройдут в июне 2022 года.
Календарь. Матч-открытия, в котором примет участие Катар, состоится 21 ноября 2022 года в 13:00 по местному времени (UTC+3, как в Украине сейчас) на стадионе «Аль-Байт» в городе Аль-Хор. Во время группового этапа каждый день будут проводиться 4 матча, время начала которых будет 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00 для первых двух раундов и 18:00 и 22:00 для одновременного начала последнего раунда и матчей плей-офф. Игра за третье место состоится 17 декабря на Khalifa International Stadium в городе Доха, а финал пройдет 18 декабря 2022 года на арене Lusail Iconic в городе Лусаил (обе игры – в 18:00).
Итоги жеребьевки ЧМ-2022
- Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
- Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс / Шотландия / Украина
- Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
- Группа D: Франция, Перу / Австралия / ОАЭ, Дания, Тунис
- Группа E: Испания, Коста-Рика / Новая Зеландия, Германия, Япония
- Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
- Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
- Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея
Источник — Sport.ua
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І господарям як завжди шара.
Чисто объективно!
1) У многих игроков спорной нет практики (спарринги и тренировки - это не то).
2) Игрового тонуса нет вообще никакого. Даже те минимальные игры раз в неделю в ЧУ хоть как то поддерживали игровой тонус.
3) Две игры на выезде Если бы не было войны, то вторая игра бы была во Львове, а во Львове мы бы Уэльс просто вынесли! А так....
Я лично готовлю себя, что не пройдем 2 стыка, но дай Бог, что бы я ошибался.
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