Календарь Украины на ЧМ-2022. Если пройдем британцев – попадем на Англию

1 апреля в выставочном конференц-центре в городе Доха, Катар, состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2022.
Сборной Украины, чтобы попасть в Катар, надо будет обыграть в июне на выезде в плей-офф двух соперников – Шотландию, а затем Уэльс. Однако сине-желтые уже наперед получили потенциальных соперников по групповому раунду ЧМ-2022.
В группе B сыграют: Англия, Иран, США и победитель плей-офф УЕФА (с участием Украины)
Стал известен потенциальный календарь ЧМ-2022 для сборной Украины. Стартовым для сине-желтых станет матч против США (21 ноября), затем будет поединок против Ирана (25 ноября), а завершающая встреча группы – против фаворита квартета, команды Англии (29 ноября).
ЧМ-2022. Календарь группы B
1-й тур, 21 ноября
- Англия – Иран
- США – Украина (если пройдет плей-офф)
2-й тур, 25 ноября
- Англия – США
- Украина (если пройдет плей-офф) – Иран
3 й тур, 29 ноября
- Украина (если пройдет плей-офф) – Англия
- Иран – США
Источник — Sport.ua
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