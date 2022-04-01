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Календарь Украины на ЧМ-2022. Если пройдем британцев – попадем на Англию

Сине-желтым, чтобы попасть в Катар, надо обыграть в июне Шотландию и Уэльс

  • 01.04.2022 20:38
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Календарь Украины на ЧМ-2022. Если пройдем британцев – попадем на Англию
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 апреля в выставочном конференц-центре в городе Доха, Катар, состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2022.

Сборной Украины, чтобы попасть в Катар, надо будет обыграть в июне на выезде в плей-офф двух соперников – Шотландию, а затем Уэльс. Однако сине-желтые уже наперед получили потенциальных соперников по групповому раунду ЧМ-2022.

В группе B сыграют: Англия, Иран, США и победитель плей-офф УЕФА (с участием Украины)

Стал известен потенциальный календарь ЧМ-2022 для сборной Украины. Стартовым для сине-желтых станет матч против США (21 ноября), затем будет поединок против Ирана (25 ноября), а завершающая встреча группы – против фаворита квартета, команды Англии (29 ноября).

ЧМ-2022. Календарь группы B

1-й тур, 21 ноября

  • Англия – Иран
  • США – Украина (если пройдет плей-офф)

2-й тур, 25 ноября

  • Англия – США
  • Украина (если пройдет плей-офф) – Иран

3 й тур, 29 ноября

  • Украина (если пройдет плей-офф) – Англия
  • Иран – США

Источник — Sport.ua

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