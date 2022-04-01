Почему ФИФА не забанила россию

Это должно было произойти. Но не произошло. На недавнем Конгрессе ФИФА (главном законодательном органе международной футбольной федерации) вопрос об отстранении или хотя бы приостановлении членства россии даже не поднимался. Хотя перед началом заседания осведомленные источники, причем из самого кацапстана, утверждали, что их страну забанят. Мол, на таком решении настаивает УЕФА. Да и другие континентальные футбольные союзы поддерживают суровый, но справедливый вердикт.

Но в итоге ничего подобного не случилось. Более того, вопрос об отстранении россии в какой бы то ни было форме даже не поднимался: он не был включен в повестку дня. Да, эта повестка могла быть изменена уже в ходе дискуссий, так сказать, инициативой «с голоса», но и этого не последовало.

Уже после завершения заседания Конгресса глава ФИФА Инфантино, отвечая на пресс-конференции на наиболее актуальный вопрос – почему же все-таки россиян не послали вслед за ихним военным кораблем, ответил следующее: «Исключение россии из ФИФА – не вариант. Если мы не будем собирать людей вместе во время наших заседаний, тогда нам лучше остановить нашу деятельность и идти домой. Могу лишь призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта».

Да, именно так – «не вариант». И именно так – «конфликт» - о происходящей сейчас войне в Украине. Кстати, главный мировой футбольный чиновник не единожды вспоминал в своей «тронной» речи нашу страну. Но и словом не обмолвился о войне, о рашистском вторжении, ни разу и полунамеком не назвал кацапов агрессорами. Максимум, что он смог из себя выдавить, так это то, что «в Украине происходят ужасные события». И тут же добавил, что «конфликты продолжаются и в других частях мира, и о них мы не должны забывать». И что «мы должны быть терпимыми ко всем». А когда «этот ужасный конфликт закончится, как и другие конфликты», вот тогда, по словам этого ссыкуна, «мы будем на переднем плане – и в Украине, и где угодно еще в мире».

Подобная позиция – ниже всяческой критики. Это позиция страуса, спрятавшего свою голову в песок. В данном случае я едва сдерживаю себя от негодования и желания сказать пару отнюдь неласковых слов в адрес бывшего «управляющего шарами» при хитром деде Блаттере.

Но, в то же время, признаюсь, что лично я и не ожидал праведной смелости и порядочности от неуважаемого мной господина Джанни. И вот почему.

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Не секрет, что его кантора повязана если и не на крови, то уж как минимум на миллиардах долларов с путинской клоакой под названием россия. Несмотря на голоса разума со стороны некоторых авторитетных организаций и стран, в первую очередь Британии и США, лишить россию на фоне их аннексии Крыма и вторжения в украинский Донбасс права проведения ЧМ-2018, ФИФА этого не сделала. Более того, ее президент всеми возможными способами отстаивал за рашистами это право, а после завершения Мундиаля назвал его «самым лучшим в истории». ФИФА за проведение мирового форума на «одной шестой мировой суши» получила баснословные барыши, и можно не сомневаться, что ушлый Инфантино не остался в накладе.

Кроме того, у верного оруженосца Блаттера, коим Джанни, поговаривают, остается до сих пор, все еще есть «зуб» на англичан и особенно американцев, под предводительством которых был свергнут зарвавшийся коррупционер Зепп. Так что Инфантино по определению не собирался сделать путину «больно». Скорее наоборот: он сделал ему приятно (параллельно насолив оппонентам), добавив русский язык в число официальных в ФИФА. И серьезно порезав видеообращение президента УАФ Андрея Павелко перед членами Конгресса, убрав весь ряд о зверствах рашистов в Украине, оставив лишь прямую речь к членам «курултая».

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Из общего контекста вроде бы как выпадает отстранение россии от участия в плей-офф отбора на ЧМ-2022? Отнюдь. Все очень просто: решение не дать кацапам сыграть против сборной Польши было принято под жесточайшим давлением самой Польши, а также Швеции и Чехии, находящихся в одном пуле с парашей. И давлением почти всех членов УЕФА. Так что проигнорировать всю эту ярость ведомство Инфантино просто не могло. Хотя бы из-за банального инстинкта самосохранения.

В данном случае нужно понимать и вот еще что. Перефразируя одного известного киногероя, «Инфантино кто – просто жулик. Жуликов много». Дело в том, что до сих пор в глобальном плане, и не только футбольном, Украина воспринимается как страна «третьего мира». А вот россия – как одна из «сверхдержав». Относительно первого пункта – бред чистой воды, и мы каждодневно доказываем обратное. И, конечно же, в итоге докажем своей победой. Относительно же второго – чистейший миф.

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Но вот сила инерции, сила бюрократии и особенно сила страха перед кацапами даже в ихнем «цивилизованном» обществе велики. Если ООН, НАТО, Красный Крест и прочие уважаемые структуры подчас бояться называть вещи своими именами, то почему прогнившая насквозь ФИФА должна стать главной баррикадой на пути к высшей справедливости? Да ни в жизнь! Они рассчитывают и дальше оставаться «вне политики» и быть «над схваткой». Увы, на иное они на данном этапе не способны. Так что их реакция вполне логична и вписывается в их парадигму.

Но главный прикол не в этом. А в том, что уже совсем скоро будет новый миропорядок. Уже совсем скоро Украина победит в отечественной войне против рашизма, а на месте взбесившейся бензоколонки будет хаос, неразбериха и куча новых гособразований. За ненадобностью, за невозможностью или нежеланием исполнять свою историческую миссию отойдет в небытие ООН и иные образования. А на их месте возникнут новые структуры. Чистка обязательно коснется и ФИФА, когда достоянием широкой публики станут темные делишки Инфантино и его подельников.

Мы обязательно победим. И обязательно дождемся нового миропорядка. И футбольного в том числе, где однозначно будем страной первого мира.