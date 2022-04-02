ОФИЦИАЛЬНО. Витиньо перешел из Динамо в клуб, за который играет Марлос

Вингер киевского «Динамо» Витиньо перешел в бразильский «Атлетико Паранаэнсе».

Бразильский клуб взял в аренду 23-летнего футболиста до конца июня 2022 года. Именно из этого клуба Витиньо перешел в киевскую команду минувшим летом. Бразилец провел за бело-синих 13 матчей и отличиться 3 голами.

Контракт вингера с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года. Однако действие договора приостановлено из-за вторжения рф в Украину. Зимой в «Атлетико Паранаэнсе» перешел экс-нападающий Шахтера и сборной Украины Марлос.

Витиньо: «Атлетико Паранаэнсе» – это клуб, который создал меня. Я приехал сюда, когда мне было 15 лет. По сути, вся моя юность прошла в «Атлетико». Я люблю этот клуб, и что бы ни случилось, я буду с ним на всю жизнь. Поэтому, когда я приехал в Бразилию, то сказал, что предпочел бы именно «Атлетико».