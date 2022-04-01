УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Тимощук попал в ДТП, Кличко покинул Украину, игрок Шахтера переходит в Реал

Главные новости за 31 марта на Sport.ua

  • 01.04.2022 02:00
  • 493 просмотра
  • 0 комментариев
Тимощук попал в ДТП, Кличко покинул Украину, игрок Шахтера переходит в Реал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 31 марта.

1. Нужно ли вызывать Ракицкого в сборную Украины? Валерий Василенко отвечает на актуальный вопрос.

2. Реал подпишет защитника Шахтера. Винисиус Тобиас продолжит карьеру в Испании.

3. Источник: Динамо полным составом покинет Украину. Игрокам cтоличного клуба могут разрешить покинуть страну.

4. Карма в действии. Анатолий Тимощук попал в автомобильную аварию. Главный предатель украинского футбола стал участником в ДТП по пути на тренировку «Зенита».

5. Владимир Кличко покинул Украину: известна причина. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, зачем его младший брат отправился в Германию.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил об аренде Тете. Вингер «Шахтера» стал игроком французского клуба.

7. Президент ПСЖ: «В Украине умирают люди, а мы боремся за Суперлигу?». Нассер Аль-Хелаифи снова раскритиковал создателей Суперлиги.

8. Ушел из жизни легендарный защитник Динамо. Василий Турянчик скончался на 87-м году жизни.

9. Как завершат сезон? Исполнительный директор УПЛ рассказал о вариантах. Евгений Дикий – о том, как сформируют итоговую таблицу УПЛ.

10. Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса. Не так давно мы обидно уступили им на выезде.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности