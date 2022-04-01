Тимощук попал в ДТП, Кличко покинул Украину, игрок Шахтера переходит в Реал

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 31 марта.

1. Нужно ли вызывать Ракицкого в сборную Украины? Валерий Василенко отвечает на актуальный вопрос.

2. Реал подпишет защитника Шахтера. Винисиус Тобиас продолжит карьеру в Испании.

3. Источник: Динамо полным составом покинет Украину. Игрокам cтоличного клуба могут разрешить покинуть страну.

4. Карма в действии. Анатолий Тимощук попал в автомобильную аварию. Главный предатель украинского футбола стал участником в ДТП по пути на тренировку «Зенита».

5. Владимир Кличко покинул Украину: известна причина. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, зачем его младший брат отправился в Германию.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил об аренде Тете. Вингер «Шахтера» стал игроком французского клуба.

7. Президент ПСЖ: «В Украине умирают люди, а мы боремся за Суперлигу?». Нассер Аль-Хелаифи снова раскритиковал создателей Суперлиги.

8. Ушел из жизни легендарный защитник Динамо. Василий Турянчик скончался на 87-м году жизни.

9. Как завершат сезон? Исполнительный директор УПЛ рассказал о вариантах. Евгений Дикий – о том, как сформируют итоговую таблицу УПЛ.

10. Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса. Не так давно мы обидно уступили им на выезде.