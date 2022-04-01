Тимощук попал в ДТП, Кличко покинул Украину, игрок Шахтера переходит в Реал

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 31 марта.
1. Нужно ли вызывать Ракицкого в сборную Украины? Валерий Василенко отвечает на актуальный вопрос.
2. Реал подпишет защитника Шахтера. Винисиус Тобиас продолжит карьеру в Испании.
3. Источник: Динамо полным составом покинет Украину. Игрокам cтоличного клуба могут разрешить покинуть страну.
4. Карма в действии. Анатолий Тимощук попал в автомобильную аварию. Главный предатель украинского футбола стал участником в ДТП по пути на тренировку «Зенита».
5. Владимир Кличко покинул Украину: известна причина. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, зачем его младший брат отправился в Германию.
6. ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил об аренде Тете. Вингер «Шахтера» стал игроком французского клуба.
7. Президент ПСЖ: «В Украине умирают люди, а мы боремся за Суперлигу?». Нассер Аль-Хелаифи снова раскритиковал создателей Суперлиги.
8. Ушел из жизни легендарный защитник Динамо. Василий Турянчик скончался на 87-м году жизни.
9. Как завершат сезон? Исполнительный директор УПЛ рассказал о вариантах. Евгений Дикий – о том, как сформируют итоговую таблицу УПЛ.
10. Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса. Не так давно мы обидно уступили им на выезде.
Источник — Sport.ua
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