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ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил об аренде Тете

Вингер «Шахтера» стал игроком французского клуба

  • 31.03.2022 15:43
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ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил об аренде Тете
© ФК Лион. Тете (слева)

Как и сообщалось сегодня утром, «Лион» объявил о подписании 22-летнего бразильского вингера «Шахтера» Тете.

Официальный сайт «ткачей» информирует, что Тете продолжит карьеру во Франции на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.

В СМИ также сообщалось, что у «Лиона» будет опция на выкуп контракта Тете летом нынешнего года, но официально французский клуб такие сведения пока не подтвердил.

Напомним, сегодня «Шахтер» официально уже попрощался с еще одним бразильцем – центральный хавбек Майкон до конца 2022 года на правах аренды отбыл в «Коринтианс».

Источник — ФК Лион

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