ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил об аренде Тете

Как и сообщалось сегодня утром, «Лион» объявил о подписании 22-летнего бразильского вингера «Шахтера» Тете.
Официальный сайт «ткачей» информирует, что Тете продолжит карьеру во Франции на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.
Et oui, Tetê est Lyonnais !— Olympique Lyonnais (@OL) March 31, 2022
Bravo aux couche-tard qui l’avaient découvert cette nuit… 😉 #Barber ✂ pic.twitter.com/FLBlqPNqwJ
В СМИ также сообщалось, что у «Лиона» будет опция на выкуп контракта Тете летом нынешнего года, но официально французский клуб такие сведения пока не подтвердил.
Напомним, сегодня «Шахтер» официально уже попрощался с еще одним бразильцем – центральный хавбек Майкон до конца 2022 года на правах аренды отбыл в «Коринтианс».
Источник — ФК Лион
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