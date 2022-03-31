ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил об аренде Тете

Как и сообщалось сегодня утром, «Лион» объявил о подписании 22-летнего бразильского вингера «Шахтера» Тете.

Официальный сайт «ткачей» информирует, что Тете продолжит карьеру во Франции на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.

Et oui, Tetê est Lyonnais !

Bravo aux couche-tard qui l’avaient découvert cette nuit… 😉 #Barber ✂ pic.twitter.com/FLBlqPNqwJ — Olympique Lyonnais (@OL) March 31, 2022

В СМИ также сообщалось, что у «Лиона» будет опция на выкуп контракта Тете летом нынешнего года, но официально французский клуб такие сведения пока не подтвердил.

Напомним, сегодня «Шахтер» официально уже попрощался с еще одним бразильцем – центральный хавбек Майкон до конца 2022 года на правах аренды отбыл в «Коринтианс».