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Шахтер нашел новый клуб для Тете. Бразилец останется в Европе

Официальное подтверждение ожидается сегодня

  • 31.03.2022 11:07
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Шахтер нашел новый клуб для Тете. Бразилец останется в Европе
© ФК Шахтер. Тете

Несмотря на слухи о возможном переходе в «Саутгемптон», 22-летний вингер «Шахтера» Тете в ближайшее время переберется в чемпионат Франции.

Полузащитник и его агент уже согласовали детали 3-месячного арендного договора с «Лионом». В настоящее время они оба пребывают во Франции.

Ожидается, что у «Лиона» также будет возможность выкупить контракт Тете у «Шахтера» по завершении срока аренды.

«Лион», по информации lequipe.fr, сегодня во второй половине дня проведет пресс-конференцию, на которой будет представлен новичок команды.

Тете оценивается порталом Transfermarkt в 20 миллионов евро. Его контракт с «горняками» рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Источник — Yahoo Sports

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