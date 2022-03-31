Шахтер нашел новый клуб для Тете. Бразилец останется в Европе

Несмотря на слухи о возможном переходе в «Саутгемптон», 22-летний вингер «Шахтера» Тете в ближайшее время переберется в чемпионат Франции.

Полузащитник и его агент уже согласовали детали 3-месячного арендного договора с «Лионом». В настоящее время они оба пребывают во Франции.

Ожидается, что у «Лиона» также будет возможность выкупить контракт Тете у «Шахтера» по завершении срока аренды.

«Лион», по информации lequipe.fr, сегодня во второй половине дня проведет пресс-конференцию, на которой будет представлен новичок команды.

Тете оценивается порталом Transfermarkt в 20 миллионов евро. Его контракт с «горняками» рассчитан до 31 декабря 2023 года.