Тете хочет в АПЛ. СМИ назвали клуб-фаворит в борьбе за лидера Шахтера

Английский «Саутгемптон» считает, что выиграл борьбу за право подписать вингера донецкого «Шахтера» Тете.

«Святые» уверены, что стоит вести речь о летнем трансфере, так как Премьер-лига заблокирует сделку в рамках открытого ФИФА и УЕФА окна из УПЛ, которое функционирует до 7 апреля.

«Брентфорд», «Брайтон», «Эвертон», «Лестер» и «Вест Хэм» также входят в число команд Премьер-лиги, заинтересованных в Тете. На континенте за ним следят «Милан», «Аталанта», «Наполи», «Порту», ​​«Бенфика» и «Аякс», но 22-летний футболист настроен на то, чтобы отправиться на «Сент-Мэри».

Правила ФИФА и УЕФА позволяют игрокам расторгать контракты, если они не получают зарплату более трех месяцев, хотя неясно, будут ли применяться те же правила, учитывая беспрецедентную ситуацию в Украине.

Независимо от того, предполагает ли трансфер выплату гонорара «Шахтеру» или нет, «Саутгемптон» по-прежнему уверен в заключении сделки по Тете.

Ранее сообщалось, что Тете готов вернуться в «Гремио», где может играть фактически без зарплаты.