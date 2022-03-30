Тете хочет в АПЛ. СМИ назвали клуб-фаворит в борьбе за лидера Шахтера

Английский «Саутгемптон» считает, что выиграл борьбу за право подписать вингера донецкого «Шахтера» Тете.
«Святые» уверены, что стоит вести речь о летнем трансфере, так как Премьер-лига заблокирует сделку в рамках открытого ФИФА и УЕФА окна из УПЛ, которое функционирует до 7 апреля.
«Брентфорд», «Брайтон», «Эвертон», «Лестер» и «Вест Хэм» также входят в число команд Премьер-лиги, заинтересованных в Тете. На континенте за ним следят «Милан», «Аталанта», «Наполи», «Порту», «Бенфика» и «Аякс», но 22-летний футболист настроен на то, чтобы отправиться на «Сент-Мэри».
Правила ФИФА и УЕФА позволяют игрокам расторгать контракты, если они не получают зарплату более трех месяцев, хотя неясно, будут ли применяться те же правила, учитывая беспрецедентную ситуацию в Украине.
Независимо от того, предполагает ли трансфер выплату гонорара «Шахтеру» или нет, «Саутгемптон» по-прежнему уверен в заключении сделки по Тете.
Ранее сообщалось, что Тете готов вернуться в «Гремио», где может играть фактически без зарплаты.
Источник — 90min
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