Денег заработал в Украине. Тете готов играть за Гремио без зарплаты

22-летний вингер «Шахтера» Тете готов в ближайшее время подписать контракт с клубом, где начинал играть в футбол на юношеском уровне – «Гремио».

С бразильским клубом Тете собирается заключить соглашение, по которому «Гремио» будет выплачивать ему чисто символическую сумму. Фактически вингер выразил готовность помочь родной команде без получения зарплаты.

Ранее ФИФА приостановила действие контрактов футболистов с украинскими клубами, разрешив тем самостоятельно выбирать место для продолжения карьеры на срок до 30 июня. Вероятнее, именно на такой период будет рассчитано сотрудничество Тете с «Гремио».

Примечательно, что в СМИ сообщалось об интересе к Тете со стороны «Бенфики», однако за последние дни в вопросе этого трансфера стороны никак не продвинулись.