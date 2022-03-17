Шахтер обсуждает с Бенфикой продажу Тете. Сделка вполне вероятна

Донецкий «Шахтер» в ближайшие дни может окончательно покинуть 22-летний вингер Тете, который выступает за «горняков» с февраля 2019 года.

Подписать Тете хотел ряд бразильских клубов, но в этом случае речь шла исключительно об аренде, в то время как «Шахтер» заявил лишь о готовности рассмотреть полноценную продажу футболиста.

Выкупить контракт Тете у «горняков» в Европе готовы «Аталанта», «Монако» и «Бавария», но фаворитом на подписание бразильца является «Бенфика».

Все дело в том, что лиссабонскому клубу «Шахтер» все еще должен за переход другого бразильского вингера Педриньо, который состоялся летом минувшего года. На текущий момент «горняки» просрочили сроки выплаты долга по платежам за Педриньо, что может побудить их договариваться с «Бенфикой» о реструктуризации задолженности в аспекте сделки по Тете.

«Шахтер» рассчитывал выручить от продажи Тете 40-45 миллионов евро, но очевидно, что сейчас эта сумма будет скорректирована в сторону уменьшения. Среди причин для этого – указанный долг за Педриньо, который будет вычтен из общей суммы платежа, а также куда более низкая рыночная стоимость игрока в данный момент. Вероятно, что в конечном итоге речь будет идти о 30 миллионах евро.

Ожидается, что Тете в сопровождении агента прибудет в Лиссабон в пятницу, 18 марта, чтобы обсудить детали потенциального трансфера в «Бенфику».

Напомним, ФИФА разрешила клубам из Украины в связи с войной, которую на ее территории развязали рашисты, продавать своих футболистов в другие клубы мира в срок до 7 апреля.