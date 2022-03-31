Нужно ли вызывать Ракицкого в сборную Украины?

…Шестого ноября 2019 года защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий в одной из соцсетей написал следующее: «10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Cборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честью побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем, кто поддерживал и тем, кто не поддерживал, Вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо».

Признаюсь честно, что тогда слова бывшего защитника «Шахтера» лично мною (да и, уверен, не только мною) были восприняты примерно так: баба с возу – коням легче. И это – мягко говоря. Конфронтация с россией была и тогда, она лишь имела не такой острый характер. Но все равно и в то время, три года назад, уход кого бы то ни было в рашистский чемпионат считался поступком ниже критики. Таких людей лично я для себя просто вычеркивал.

Их, этих людей, и Ракицкого в первую очередь, решили вычеркнуть из «памяти» и в УАФ. Только тогда это было сделано как-то стыдливо, по умолчанию. Ярослава сразу же перестали вызывать в главную команду страны, но тогдашний наставник «сине-желтых» Андрей Шевченко всячески увиливал от прямого ответа – почему именно «Рак» оказался вне заявки.

Ну, тем не менее, после того случая история казалась закрытой. Несмотря на то, что Ракицкий-футболист был все еще в полном порядке, на него у нас не рассчитывали. Из-за его выбора. Не рассчитывал и он сам на «главную Команду страны». Круг вроде бы замкнулся. Более того, поделюсь еще одной информацией на сей счет. Я точно знаю, что еще в свою бытность футболистом «Шахтера» (в последний сезон в донецком клубе) Ракицкий не единожды говорил в «кулуарах», что уже не хочет играть за сборную Украины. Дескать, устал разрываться на два фронта, хочет сосредоточиться на клубных делах. Источники инфы – авторитетные, так что можете поверить на слово. Вот почему его сообщение от шестого ноября 2019-го я встретил с таким облегчением. И ощущением того, что в истории перевернута последняя страница, поставлена окончательная точка.

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Но в конце февраля сего года ситуация изменилась. Причем изменилась самым что ни на есть кардинальным способом. Уже 24 февраля, в первый же день вторжения рашистских орков в нашу страну, Ракицкий написал в своем посту в соцсети: «Я – украинец! Украине – мир! Стоп войне». А чуть позже Ярослав прямо указал и на виновников этой войны – российские войска, от которых требовал «прекратить нападать на Украину». Свое воззвание футболист заканчивал словами Гимна Украины и видео со зверствами рашистов в Украине. Дальше – больше: второго марта, то есть спустя неделю после вторжения, Ракицкий разорвал контракт с «Зенитом». Официально решение украинца российский клуб прокомментировал так: «в связи с тяжелой семейной ситуацией».



Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

В общем, футболист Ярослав Ракицкий, имеющий на руках очень «жирный» контракт с самым богатым и благополучным клубом из-за поребрика (к слову, намного «жирнее», нежели у тимощука и ордеца), не побоялся не только высказаться о войне, показать свое отношение к ней, но и доказал, что способен на настоящий поступок.

На мой взгляд, 24 февраля 2022 года – это своеобразный рубеж, передел, лакмусовая бумажка, называйте как угодно, после которой ты становишься либо человеком, либо орком. После начала кацапского вторжения многие русскоговорящие футболисты сборной Украины перешли на украинский. Да чего уж там – многие просто перестали быть «нейтральными», манкуртами, и стали украинцами. Не устану повторять: война – это черное и белое, она явственно показывает, из чего сделан человек. Всякие тимощуки, как оказалось, сделаны из дерьма. А Ярик, как оказалось – мужик. И Украинец.

А футболистом, собственно, он был всегда отменным. И в этой связи я соглашусь с вице-президентом «Металлиста» Евгением Красниковым, который давеча сказал, что «у нас нет центрального защитника с такими характеристиками» и что «Ракицкий, вне сомнения, усилит сборную Украины». Ну ведь правда: по умению читать игру, видеть поле, отдать передачу метров на сорок, по силе и точности удара с Яриком у нас может поспорить, разве что, Николай Матвиенко. И все, в общем-то. Так что в этой связи опыт и мастерство Ракицкого нашей команде пригодилось бы. Ну, если он, конечно же, сам захочет возвращаться в главную Команду.

Захочет ли его видеть в этой Команде главный тренер? В отличие от своего предшественника, Петраков в свое время очень четко высказался о футболистах из чемпионата россии. И Ракицкий тогда подпадал под «санкции» Александра Васильевича. Но теперь-то Ярослав изменил свою позицию, свой «профайл», свое отношение к хуйлостану, к спорту, к жизни вообще. Мне кажется, что хоть и поздно, но он все осознал. И, как тот известный блудный сын, вернулся домой. И хоть он и был раньше в некотором роде «сукиным сыном», но он в данный момент просто сын. Наш. Теперь – точно. Лучше поздно, чем некогда.

И если по профильным характеристикам футболист Ракицкий будет подходить главной команде и ее главному тренеру, его нужно брать. Ибо, оказывается, его слова трехлетней давности о чести, о желании играть за Украину не были просто словами. Если выпадет случай, парню нужно дать возможность, дать шанс еще раз войти в ту же реку.

Тем более, что, мне кажется, он из нее и не выходил вовсе…