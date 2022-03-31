Президент ПСЖ: «В Украине умирают люди, а мы боремся за Суперлигу?»

Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи считает аморальными попытки перезапустить Суперлигу во время войны в Украине:

«Я ненавижу говорить о Суперлиге. Вы говорите только о трех клубах. Они знают, что у них нет шансов. В Украине умирают люди, им негде спать, а мы боремся за Суперлигу?

Проблема клубов Суперлиги в том, что у них нет стабильности. У них нет долгосрочного финансового видения. Они продолжают говорить о своем юридическом контракте Суперлигой. Они забывают, что футбол – это общественный договор, это не юридический договор, они машут листом бумаги.

Флорентино Перес разговаривал со мной на матче Лиги чемпионов и сказал: «Мы должны найти точку соприкосновения, чтобы поговорить с вами». Я был очень жесткий с ним. Я сказал, что рад поговорить, но если он собирается что-то делать за моей спиной, мне это неинтересно.

Я хочу играть эти матчи, большие матчи. Конечно, я знаю, чего хочет зритель. Но мы не можем говорить «ты маленький клуб, ты уходишь». Это должна быть открытая система под руководством руководящего органа, где есть уважение ко всем».