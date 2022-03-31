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Президент ПСЖ: «В Украине умирают люди, а мы боремся за Суперлигу?»

Нассер Аль-Хелаифи снова раскритиковал создателей Суперлиги

  • 31.03.2022 15:21
  • 527 просмотров
  • 2 комментария
Президент ПСЖ: «В Украине умирают люди, а мы боремся за Суперлигу?»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи считает аморальными попытки перезапустить Суперлигу во время войны в Украине:

«Я ненавижу говорить о Суперлиге. Вы говорите только о трех клубах. Они знают, что у них нет шансов. В Украине умирают люди, им негде спать, а мы боремся за Суперлигу?

Проблема клубов Суперлиги в том, что у них нет стабильности. У них нет долгосрочного финансового видения. Они продолжают говорить о своем юридическом контракте Суперлигой. Они забывают, что футбол – это общественный договор, это не юридический договор, они машут листом бумаги.

Флорентино Перес разговаривал со мной на матче Лиги чемпионов и сказал: «Мы должны найти точку соприкосновения, чтобы поговорить с вами». Я был очень жесткий с ним. Я сказал, что рад поговорить, но если он собирается что-то делать за моей спиной, мне это неинтересно.

Я хочу играть эти матчи, большие матчи. Конечно, я знаю, чего хочет зритель. Но мы не можем говорить «ты маленький клуб, ты уходишь». Это должна быть открытая система под руководством руководящего органа, где есть уважение ко всем».

Источник — BBC

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Леонид Францескевич, 31.03.2022 15:34
    0
    Слава Богу, исправили. Не забудьте забанить за десятки подсказок.
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    online
    Леонид Францескевич, 31.03.2022 15:33
    0
    Друзья, а у нас поменялся президент УЕФА?))) Как можно такие ошибки совершать? С каких это пор президент ПСЖ стал президентом УЕФА? Кому это вообще в голову пришло? Может, воспользуетесь Google? Президентом УЕФА является Александер Чеферин.
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