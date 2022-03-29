Президент Барселоны: «Суперлига идет вперед и победит»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что по-прежнему верит в реализацию проекта Суперлиги:

«Суперлига идет вперед. Этот проект победит. Его поддерживают многие английские клубы, но они не показывают себя публично, потому что ждут решений судов.

Суперлига будет открытой, а не закрытой, она эволюционировала. Конечно, она будет самой привлекательной лигой мира. Надеюсь, в итоге нам удастся установить конструктивный диалог с УЕФА, и мы сможем создать улучшенную версию Лиги чемпионов».

Ранее сообщалось о том, что английские клубы не войдут в состав новой Суперлиги.