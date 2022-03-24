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Хавьер ТЕБАС: «Суперлига не будет иметь в своем составе английских команд»

Президент Ла Лиги не верит в создание Суперлиги

  • 24.03.2022 15:11
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Хавьер ТЕБАС: «Суперлига не будет иметь в своем составе английских команд»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Ла Лиги и один из главных критиков Суперлиги Хавьер Тебас заявил, что не верит в успешность проекта:

«Флорентино Перес никогда не умел проигрывать, он всегда пытается что-нибудь придумывать новое. Суперлига – это концепция, зародившаяся много лет назад и принадлежащая именно ему, а не всему «Реалу».

Эта идея действительно продолжает существовать в их головах. Они сейчас сделали самую большую ставку на возможное решение ЕС в их пользу, однако европейские правительства уже себя позиционируют в качестве противников этой идеи.

Они также работают над другой реализацией проекта, которая тоже терпит неудачу, потому что не будет в своем составе английских команд, и тоже будет выступать фактически против УЕФА, ФИФА и, конечно, Ла Лиги».

Источник — Marca

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