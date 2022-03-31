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Карма в действии. Анатолий Тимощук попал в автомобильную аварию

Главный предатель украинского футбола стал участником в ДТП по пути на тренировку «Зенита»

  • 31.03.2022 12:36
  • 1572 просмотра
  • 1 комментарий
Карма в действии. Анатолий Тимощук попал в автомобильную аварию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук

Тренер российского «Зенита» Анатолий Тимощук попал в автомобильную аварию по дороге на тренировку клуба.

ДТП с участием бывшего полузащитника сборной Украины оценивается как легкое — в аварии никто серьезно не пострадал. Из-за форс-мажора Анатолий пропускает тренировку «Зенита».

Напомним, Тимощук занимает должность ассистента главного тренера «Зенита» с 2017 года. Во времена карьеры футболиста Анатолий также защищал цвета петербургского клуба.

В Украине Тимощука лишили тренерской лицензии PRO, а также всех титулов, поскольку Анатолий продолжил работу в «Зените», несмотря на российско-украинскую войну.

Источник — Чемпионат

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ALKOSruLKA, 31.03.2022 12:41
    +2
    багато новин про цього ватана. Він цього не заслужив. Давайте краще вже про Ірку Морозюк
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