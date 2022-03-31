Карма в действии. Анатолий Тимощук попал в автомобильную аварию

Тренер российского «Зенита» Анатолий Тимощук попал в автомобильную аварию по дороге на тренировку клуба.
ДТП с участием бывшего полузащитника сборной Украины оценивается как легкое — в аварии никто серьезно не пострадал. Из-за форс-мажора Анатолий пропускает тренировку «Зенита».
Напомним, Тимощук занимает должность ассистента главного тренера «Зенита» с 2017 года. Во времена карьеры футболиста Анатолий также защищал цвета петербургского клуба.
В Украине Тимощука лишили тренерской лицензии PRO, а также всех титулов, поскольку Анатолий продолжил работу в «Зените», несмотря на российско-украинскую войну.
Источник — Чемпионат
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