Карма в действии. Анатолий Тимощук попал в автомобильную аварию

Тренер российского «Зенита» Анатолий Тимощук попал в автомобильную аварию по дороге на тренировку клуба.

ДТП с участием бывшего полузащитника сборной Украины оценивается как легкое — в аварии никто серьезно не пострадал. Из-за форс-мажора Анатолий пропускает тренировку «Зенита».

Напомним, Тимощук занимает должность ассистента главного тренера «Зенита» с 2017 года. Во времена карьеры футболиста Анатолий также защищал цвета петербургского клуба.

В Украине Тимощука лишили тренерской лицензии PRO, а также всех титулов, поскольку Анатолий продолжил работу в «Зените», несмотря на российско-украинскую войну.