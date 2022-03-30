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Послан на*** в день рождения. Тимощук лишен звания Почетный гражданин Луцка

Мертвое медийное тело Толика продолжают добивать

  • 30.03.2022 13:17
  • 712 просмотров
  • 1 комментарий
Послан на*** в день рождения. Тимощук лишен звания Почетный гражданин Луцка
© УЕФА. Анатолий Тимощук

Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук лишен звания «Почетный гражданин Луцка». Об этом сказано на официальном сайте горсовета.
 
«Депутаты Луцкого городского совета лишили Анатолия Тимощука звания Почетный гражданин города Луцка. За это решение проголосовало 35 депутатов.
 
В то время, когда Украина страдает от военной агрессии россии, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором продолжает работать на оккупантов и дискредитирует высокое звание «Почетный гражданин города Луцка», – говорится в заявлении.
 
Отметим, что сегодня Толику исполнилось 43 года. Он работает в тренерском штабе «Зенита» и замалчивает факт российской агрессии, за что был официально лишен всех наград и премий в Украине

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    Westwood., 30.03.2022 13:22
    +1
    пидар редкий
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