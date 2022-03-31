Как завершат сезон? Исполнительный директор УПЛ рассказал о вариантах

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, как может быть посчитана итоговая таблица чемпионата в ситуации, когда доиграть сезон не получится.

— Евгений, планируется ли собрание представителей клубов УПЛ по поводу доигрывания сезона?

— Однозначно мы планируем собраться, но после окончания военного положения (военное положение в Украине введено до 25 апреля 2022 года в связи с агрессией россии). Тогда все обсудим и примем общее решение

— А если военное положение будет продолжено?

— Тогда не исключено, что найдем возможность собраться и обсудим варианты дальнейшего развития ситуации с чемпионатом.

— Сейчас в СМИ распространилась информация, что большинство клубов склоняются к тому, чтобы посчитать итоговые места в таблице по результатам первого круга. Правда ли это?

– Это какой-то фейк. Информация не соответствует действительности. После того, как появилась данная новость, меня набрали по меньшей мере пять руководителей клубов, спросить, откуда это пошло. Могу сказать, что они об этом услышали впервые и придерживаются совершенно иной точки зрения. По нашей информации, клубы такой вариант не обсуждают.

— Есть ли уже предварительная информация о позиции клубов по этому вопросу?

— Все хотят закончить чемпионат по спортивному принципу, если будет разрешать политическая и общая ситуация в стране. Если доиграть чемпионат не получится, мы соберемся, обсудим оптимальный вариант и передадим его на утверждение исполнительному комитету УАФ, который примет окончательное решение.

— Есть ли клубы УПЛ, прекратившие существование?

– Нет. Все без исключения клубы УПЛ уже проходят аттестацию на следующий сезон и представляют соответствующие документы. Никто не просил никаких отсрочек. Это положительный сигнал. Будем надеяться, что все клубы пройдут процедуру успешно.