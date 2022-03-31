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Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса

Не так давно мы обидно уступили им на выезде

  • 31.03.2022 19:15
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Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса
© ФТУ

Состоялась жеребьевка матчей Кубка Дэвиса, по итогам которой Украине в сентябре предстоит сыграть против сборной Венгрии. 
 
Поскольку прошлая встреча команд состоялась в Будапеште, то следующая должна пройти в Украине.
 
Ранее команды встречались трижды, мы ведем 2:1.
 
Отметим, что сборная Украины занимает 37-е место в рейтинге наций, Венгрия – 26-е.

Победитель встречи пробьется в Квалификацию, проигравшая команда снова будет вынуждена сражаться за сохраниение места в Первой Мировой группе.

Результаты жеребьевки

Источник — Федерация тенниса Украины

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