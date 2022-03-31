Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса

Состоялась жеребьевка матчей Кубка Дэвиса, по итогам которой Украине в сентябре предстоит сыграть против сборной Венгрии.



Поскольку прошлая встреча команд состоялась в Будапеште, то следующая должна пройти в Украине.



Ранее команды встречались трижды, мы ведем 2:1.



Отметим, что сборная Украины занимает 37-е место в рейтинге наций, Венгрия – 26-е.

Победитель встречи пробьется в Квалификацию, проигравшая команда снова будет вынуждена сражаться за сохраниение места в Первой Мировой группе.

Результаты жеребьевки