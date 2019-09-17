Вище голови не стрибнули. Як Україна програла Угорщині в Кубку Девіса

14-15 вересня чоловіча збірна України з тенісу проводила матч проти збірної Угорщини в рамках Першої групи Євро-Африканської зони Кубку Девіса. Вийшло так, що догравати його довелося аж у понеділок. Поєдинок проходив на виїзді, у Будапешті, на ґрунтових кортах спорткомплексу «Sport11».

Субота, 14.09

Аттіла Балаж – Сергій Стаховський – 4:6, 3:6

У першій грі дня зустрілися другий номер угорської команди та перший – української. Сергій Стаховський розпочинав поєдинок своєю подачею, і тут же її програв, бо не одразу увійшов до гри. Але у шостому геймі йому вдалося вирівняти становище, зробивши зворотній брейк. І тут же Сергій ледь не віддав свою подачу, ведучи 40:0. Тут вдалося вистояти, незважаючи на два брейкпойнти суперника. Як і на наступній своїй подачі, коли вже було 0:40. За рахунку 5:4 дався взнаки досвід Стаховського. Угорець трохи занервував, напомилявся, і перший сет залишився за українцем.

У другій партії Сергію вдалося взяти першу ж подачу суперника, причому під нуль. Після цього Стах захистив свій гейм, а Балаж з люті розбив свою ракетку. До рахунку 5:2 на користь українця гравці не мали жодного брейкпойнту. Тут Стаховський мав матчбол на прийомі, але використати його не зміг. Останній гейм матчу виявився дуже напруженим та нервовим. Три шанси на брейк один за одним мав угорець, і усі їх змарнував, насамперед, невдалими прийомами подач Сергія. Потім прийшов час для матчболів, і з третього з них гру вдалося закінчити. Україна повела в рахунку.

Мартон Фучович – Ілля Марченко – 6:3, 6:2

Після двох затяжних стартових геймів, у яких кожен тенісист зробив по брейку, почала вимальовуватися ігрова перевага угорця. Фучович, типово ґрунтовий гравець, виглядав значно стабільнішим за Марченка, швидко взявши й наступну подачу українця. У сьомому геймі Іллі вдався зворотній брейк, але тут же він віддав чергову свою подачу. Перший сет, таким чином, залишився за Фучовичем. У другій партії його перевага стала ще більшою. Майже на кожній своїй подачі Марченко мав проблеми, що вилилося у два угорські брейки. Натомість свої гейми Фучович впевнено захищав, тому заслужено переміг у двох сетах.

Неділя, 15.09

Аттіла Балаж/Мартон Фучович – Денис Молчанов/Сергій Стаховський – 7:6(1), 3:6, 6:3

Українська пара вважалася фаворитом зустрічі, незважаючи на це, у першому сеті точилася абсолютно рівна гра, обидва дуети без проблем тримали свої подачі. Але на тайбрейку угорці відіграли зібрано, а українці припустилися кількох простих помилок, що привело до програшу партії. Другий сет наша пара почала сконцентровано, і взяла першу ж подачу суперників. Щоправда, тут же зависла подача Стаховського: перестали влучати перші м’ячі, і довелося відігравати подвійний брейкпойнт. З цим українці впоралися, повели 3:0, після чого впевнено довели справу до перемоги у партії.

Третій сет був абсолютно дзеркальним до другого. Вже угорцям вдалося взяти першу ж нашу подачу у виконанні Дениса Молчанова. Далі на своїх геймах більше двох очок вони українцям не віддавали та перемогли у партії та грі загалом. На жаль, єдина зустріч з п’яти, до початку якої Україна вважалася фаворитом, була програна. Головним чином, через власні індивідуальні помилки. Стало зрозуміло, що тепер стрибнути вище голови українцям навряд чи вдасться..

Мартон Фучович – Сергій Стаховський – 7:5, 3:6, 6:7(3)

Після парного поєдинку на корт вийшли перші ракетки обох країн. Сергій вже далеко не хлопчик, тому питання, де брати сили на другу гру поспіль, залишалося відкритим. Тим більше, коли мова йдеться про енерговитратний ґрунт. І в стартовій партії, дійсно, перевага Фучовича була відчутною. Він швидко зробив брейк, який Стаху все ж вдалося відіграти, але закінчення сету залишилося за угорцем. А ось у другій партії ситуація змінилася. Стаховський продовжував терпіти, зціпивши зуби, періодично смикаючи суперника дропами. З накопиченням втоми гра Фучовича почала сипатися. Підвищилася кількість невимушених помилок, і в результаті партія пішла до активу українця. Вирішальний сет став змаганням вже не майстерності, а духу. На його старті у обопільних гойдалках Сергій був успішнішим, повівши 3:0. Перевагу в брейк йому вдавалося тримати майже до кінця партії, але подати на матч, на жаль, не вдалося. Справа дійшла до тайбрейку, де Стах проявив дива холоднокровності, не залишивши шансів супернику, і встановивши, таким чином, цікавий особистий рекорд. Сергій вперше виграв обидві одиночки на ґрунті в рамках матчевих зустрічей.

Аттіла Балаж – Ілля Марченко – 6:4, 7:5

Другі номери команд вийшли на корт для вирішення долі командного протистояння вже ввечері. На жаль, після важкої травми плеча Ілля вже рік не може віднайти своєї минулої гри. Головна проблема, на мій погляд, в тому, що в нього з’явилася якась ментальна нестійкість. Марченко часто ламається, як тільки гра починає йти не за його сценарієм. А ще в довгих матчах виникають проблеми з «фізикою».

Перша партія гри проходила під диктовку угорця. Він швидко оформив брейк, взагалі не підпустивши Іллю до брейкпойнтів. Важко було Марченку і на старті другого сету. Але він вистояв, а ближче до кінця партії почала позначатися втома Балажа. Українець за рахунку 5:4 на свою користь навіть отримав сетбол, і мав хороший шанс його реалізувати. Але помилився з форхенду на хавкорті. Аттіла зрівняв рахунок 5:5, і тут… суддя на вишці зупинила гру через темряву. При дограванні у понеділок два гейми були рівними, але Балаж був трохи успішнішим, забравши обидва на більше-менше.

На жаль, наша збірна поступилася у Будапешті 2:3. Чергова ілюстрація того, наскільки важливими у матчевих зустрічах є парні ігри. Тепер українці на початку наступного року будуть грати в плей-оф Першої Світової групи. Суперник стане відомий пізніше. Угорці ж вдруге поспіль будуть намагатися пройти кваліфікацію до фіналу Кубку Девіса.