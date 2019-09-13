Стрибнути вище голови. Угорщина-Україна

14-15 вересня чоловіча збірна України з тенісу проведе матч проти збірної Угорщини в рамках Першої групи Євро-Африканської зони Кубку Девіса. Поєдинок пройде на виїзді, у Будапешті, на ґрунтових кортах спорткомплексу «Sport11». Переможець пари отримає путівку до кваліфікаційного раунду реформованого Кубку Девіса-2020. Команда, що програє, продовжить виступи у зональних змаганнях Першої групи. Нагадаю шлях обох збірних до очної зустрічі.

Українці рівно рік тому зустрічалися у Бучі з командою Португалії за право залишитися у Першій групі Євро-Африканської зони. Той матч став бенефісом Сергія Стаховського, який виграв обидві одиночні гри в обох португальських Соуз, включаючи Жоау, що входив тоді до топ-50 світового рейтингу. Ілля Марченко на той момент нещодавно повернувся до тенісу після травми плеча, і свій матч лідеру португальців програв. Парну зустріч Стаховський та Денис Молчанов виграли, і в підсумку Україна перемогла Португалію 3:1. Останню одиночку, за згодою капітанів, вирішили не проводити.

Угорці у лютому цього року грали кваліфікаційний матч Світової групи до фінальної частини Кубку Девіса-2019. Їхнім суперником була збірна Німеччини зі складом, близьким до оптимального. Натомість перші дві ракетки Угорщини, Мартон Фучович та Аттіла Балаш, в матчі участі не приймали. Тому нема нічого дивного, що Жомбор Пірош та Петер Надь без шансів поступилися Олександру Звєрєву та Філіпу Кольшрайберу. У парі за німців грали Пюц та Штруфф, але нічого від того не змінилося. Розгром 5:0.

Шляхи збірних України та Угорщини перетиналися двічі, але було це давно. У 1997-му році наші тенісисти ще за участі легендарного Андрія Медведєва здолали суперників на виїзді на ґрунті 3:2. А у 2005-му, вдома, у Донецьку, з таким самим рахунком перемогли на харді.

Склад збірної України:

Сергій Стаховський (33 роки, №147 АТР, №179 парного рейтингу). Останній турнір – челенджер минулого тижня в Кассісі, поразка в третьому раунді від Раяна Румана, місцевого ноунейма.

Ілля Марченко (32 роки, №371 АТР). Востаннє грав у тому ж таки Кассісі, де поступився теж у третьому колі Дуді Селі, де українцю довелося знятися у другому сеті через хворобу.

Денис Молчанов (32 роки, №70 парного рейтингу). Немає сумнівів, що саме Денис та Стаховський будуть грати від нашої команди парний поєдинок.

Ерік Ваншельбойм (18 років, № 713 АТР, №44 юніорського рейтингу ITF). Резервний гравець, який може вийти на корт тільки у випадку травми когось з лідерів.

Склад збірної Угорщини:

Мартон Фучович (27 років, №65 АТР, №290 парного рейтингу). Проти Сергія Стаховського не грав, з Іллею Марченком в особистих зустрічах має 0:4. Щоправда, усі вони датуються 2015-16-м роками.

Аттіла Балаш (30 років, №136 АТР). Особисті зустрічі: з Марченком 1:0, проти Стаховського не грав.

Жомбор Пірош (19 років, №374 АТР). Особисті зустрічі: зі Стаховським 0:1, проти Марченка не грав.

Петер Надь (27 років, №604 АТР, №383 парного рейтингу). З нашими тенісистами не грав.

Габор Боршош (28 років, №422 парного рейтингу). З нашими тенісистами не грав.

У п’ятницю відбулося жеребкування зустрічі. Результати наступні:

Субота, 14.09. Початок матчів о 12.00.

Аттіла Балаш – Сергій Стаховський

Мартон Фучович – Ілля Марченко

Неділя, 16.09. Початок матчів о 12.00.

Балаш/Фучович – Стаховський/Молчанов

Мартон Фучович – Сергій Стаховський

Аттіла Балаш – Ілля Марченко

Формат матчів – трисетовий. Капітани можуть робити заміни лише у неділю.

Угорці, ясна річ, в якості покриття вибрали профільний для своїх лідерів ґрунт. Оскільки Олександр Довгополов вже більше року лікується, а Стаховський з Марченком навіть на більш швидших покриттях давно не можуть показати нічого особливого, то фаворитом матчу будуть саме господарі. Незважаючи на це, ігри за збірну – зовсім інша річ у порівнянні з особистими виступами. Наші тенісисти здатні боротися через «не можу» та «не вмію», але завдання перед ними стоїть дуже складне.

Мартон Фучович.

З першим номером угорців, Фучовичем, навряд чи вдасться поборотися за перемогу в обох одиночках. Тому треба обігравати другу ракетку суперників, Балаша. Тим не менше, ані Стаховський, ані Марченко навіть проти нього не будуть фаворитами через ґрунт та домашні стіни. Заздалегідь сподіватися на перемогу ми можемо тільки у парній зустрічі. Український дует є доволі сильним та зіграним. З урахуванням вищесказаного, у сумарну перемогу збірної України віриться слабко. Задля її досягнення нашим ветеранам потрібно навіть десь стрибнути вище голови.

Прогноз sport.ua: Угорщина – Україна 3:2