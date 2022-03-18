Решающий гол Ярмоленко в Лиге Европы, Коломойский обороняет Днепр

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 17 марта.

1. ФИФА обсуждала возможность дать Украине прямую путевку на ЧМ-2022. Об этом рассказал представитель Уэльса Ноэль Муни.

2. Лига Европы. Стали известны все четвертьфиналисты. В пятницу станут известны пары 1/4 финала.

3. ВИДЕО. Ярмоленко забил решающий гол в матче Вест Хэм – Севилья. Украинец принес своей команде путевку в четвертьфинал Лиги Европы.

4. Малиновский помог Аталанте выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Команда украинца прошла дальше.

5. Настоящие герои. Спортсмены, которые защищают Украину с оружием в руках. Sport.ua – об украинских спортсменах, которые вступили в ВСУ или тероборону.

6. Анатолий Тимощук. Отрекаются не любя. Обозреватель Sport.ua – о «позиции» бывшего главного гвардейца сборной Украины.

7. ФОТО. Обстрелы в Харькове. Загорелся рынок Барабашово, погиб спасатель. Пожар охватил торговые ряды, найдены снаряды от системы залпового огня Град.

8. Юрий БЕРЕЗА: «Коломойский занимается обороной Украины в Днепре». Президент «Днепра-1» рассказал о местонахождении олигарха.

9. Сергей РЕБРОВ: «Тимощук? Надеюсь, наша страна очистится от таких людей». Экс-наставник «Динамо» - о своем бывшем партнере по сборной Украины.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Кендзера перешел из Динамо в Лех. Аренда до конца сезона.