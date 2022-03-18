УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Решающий гол Ярмоленко в Лиге Европы, Коломойский обороняет Днепр

Главные новости за 17 марта на Sport.ua

  • 18.03.2022 06:00
  • 1031 просмотр
  • 0 комментариев
Решающий гол Ярмоленко в Лиге Европы, Коломойский обороняет Днепр
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 17 марта.

1. ФИФА обсуждала возможность дать Украине прямую путевку на ЧМ-2022. Об этом рассказал представитель Уэльса Ноэль Муни.

2. Лига Европы. Стали известны все четвертьфиналисты. В пятницу станут известны пары 1/4 финала.

3. ВИДЕО. Ярмоленко забил решающий гол в матче Вест Хэм – Севилья. Украинец принес своей команде путевку в четвертьфинал Лиги Европы.

4. Малиновский помог Аталанте выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Команда украинца прошла дальше.

5. Настоящие герои. Спортсмены, которые защищают Украину с оружием в руках. Sport.ua – об украинских спортсменах, которые вступили в ВСУ или тероборону.

6. Анатолий Тимощук. Отрекаются не любя. Обозреватель Sport.ua – о «позиции» бывшего главного гвардейца сборной Украины.

7. ФОТО. Обстрелы в Харькове. Загорелся рынок Барабашово, погиб спасатель. Пожар охватил торговые ряды, найдены снаряды от системы залпового огня Град.

8. Юрий БЕРЕЗА: «Коломойский занимается обороной Украины в Днепре». Президент «Днепра-1» рассказал о местонахождении олигарха.

9. Сергей РЕБРОВ: «Тимощук? Надеюсь, наша страна очистится от таких людей». Экс-наставник «Динамо» - о своем бывшем партнере по сборной Украины.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Кендзера перешел из Динамо в Лех. Аренда до конца сезона.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности