Решающий гол Ярмоленко в Лиге Европы, Коломойский обороняет Днепр

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 17 марта.
1. ФИФА обсуждала возможность дать Украине прямую путевку на ЧМ-2022. Об этом рассказал представитель Уэльса Ноэль Муни.
2. Лига Европы. Стали известны все четвертьфиналисты. В пятницу станут известны пары 1/4 финала.
3. ВИДЕО. Ярмоленко забил решающий гол в матче Вест Хэм – Севилья. Украинец принес своей команде путевку в четвертьфинал Лиги Европы.
4. Малиновский помог Аталанте выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Команда украинца прошла дальше.
5. Настоящие герои. Спортсмены, которые защищают Украину с оружием в руках. Sport.ua – об украинских спортсменах, которые вступили в ВСУ или тероборону.
6. Анатолий Тимощук. Отрекаются не любя. Обозреватель Sport.ua – о «позиции» бывшего главного гвардейца сборной Украины.
7. ФОТО. Обстрелы в Харькове. Загорелся рынок Барабашово, погиб спасатель. Пожар охватил торговые ряды, найдены снаряды от системы залпового огня Град.
8. Юрий БЕРЕЗА: «Коломойский занимается обороной Украины в Днепре». Президент «Днепра-1» рассказал о местонахождении олигарха.
9. Сергей РЕБРОВ: «Тимощук? Надеюсь, наша страна очистится от таких людей». Экс-наставник «Динамо» - о своем бывшем партнере по сборной Украины.
10. ОФИЦИАЛЬНО. Кендзера перешел из Динамо в Лех. Аренда до конца сезона.
Источник — Sport.ua
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