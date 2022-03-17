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Малиновский помог Аталанте выйти в четвертьфинал Лиги Европы

Команда украинца прошла дальше

  • 17.03.2022 21:39
  • 1597 просмотров
  • 2 комментария
Малиновский помог Аталанте выйти в четвертьфинал Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы обыграла «Байер» со счетом 1:0. Первую игру бергамцы выиграли 3:2 и пробились в четвертьфинал.

Руслан Малиновский вышел в основе и провел на поле 65 минут.

Лига Европы. 1/8 финала

Байер - Аталанта 0:1 (первый матч 2:3)
Гол: Бога, 90+2

Байер: Градецки, Та, Тапсода, Хинкапи, Менса (Беллараби, 61), Баккер, Паласиос (Азмун, 61), Арангис (Аларио, 82), Демирбай (Андрих, 61), Диаби, Адли

Аталанта: Муссо, Хатебор, Толой (Джимсити, 10), Демирал, Паломино, Дзаппакоста, Фройлер, де Ронн, Коопмейнерс, Малиновский (Бога, 65), Муриэль (Пессина, 79)

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
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    Ivan Vismutenko, 17.03.2022 21:47 (изменен)
    0
    Всё к тому и шло. Атаки Байера разбивались как волны об скалы и контратака всё больше имела шансов на успех. Так и вышло. Но нога Бога забила невероятный гол. Рекомендую посмотреть.
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    ddz895, 17.03.2022 21:43
    0
    Удачи и побед в дальнейшем Аталанте Малиновского!!!
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