Малиновский помог Аталанте выйти в четвертьфинал Лиги Европы

«Аталанта» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы обыграла «Байер» со счетом 1:0. Первую игру бергамцы выиграли 3:2 и пробились в четвертьфинал.
Руслан Малиновский вышел в основе и провел на поле 65 минут.
Лига Европы. 1/8 финала
Байер - Аталанта 0:1 (первый матч 2:3)
Гол: Бога, 90+2
Байер: Градецки, Та, Тапсода, Хинкапи, Менса (Беллараби, 61), Баккер, Паласиос (Азмун, 61), Арангис (Аларио, 82), Демирбай (Андрих, 61), Диаби, Адли
Аталанта: Муссо, Хатебор, Толой (Джимсити, 10), Демирал, Паломино, Дзаппакоста, Фройлер, де Ронн, Коопмейнерс, Малиновский (Бога, 65), Муриэль (Пессина, 79)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.