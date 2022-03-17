Сергей РЕБРОВ: «Тимощук? Надеюсь, наша страна очистится от таких людей»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров высказался об Анатолии Тимощуке, который во время нападения России на Украину продолжает работать в «Зените» и ничего вообще не говорит о войне в Украине.

«К сожалению, существует категория людей, которые понимают, что в Украину они уже не вернутся, а в Европе они никому не нужны. Возможно, у кого-то из них и есть какая-то позиция, но они ее не озвучивают и сидят молча. Это касается не только спортсменов, но и людей шоу-бизнеса, родившихся в Украине…

Я уверен, что Толя где-то внутри переживает, но ему, наверное, нужно кормить свою семью — и это для него важнее гражданской позиции. Это его жизнь. Вот только во время войны нельзя занять нейтральную позицию. Посижу, дескать, пару недель, выжду, на чьей стороне будет преимущество, и потом выскажу свое мнение. Нет. Такого не будет, и я надеюсь, что наша страна очиститься от таких людей», - сказал Ребров.

Отметим, что Ярослав Ракицкий в первые дни войны разорвал контракт с «Зенитом».