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Сергей РЕБРОВ: «Тимощук? Надеюсь, наша страна очистится от таких людей»

Экс-наставник «Динамо» - о своем бывшем партнере по сборной Украины

  • 17.03.2022 12:02
  • 6511 просмотров
  • 3 комментария
Сергей РЕБРОВ: «Тимощук? Надеюсь, наша страна очистится от таких людей»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров высказался об Анатолии Тимощуке, который во время нападения России на Украину продолжает работать в «Зените» и ничего вообще не говорит о войне в Украине.

«К сожалению, существует категория людей, которые понимают, что в Украину они уже не вернутся, а в Европе они никому не нужны. Возможно, у кого-то из них и есть какая-то позиция, но они ее не озвучивают и сидят молча. Это касается не только спортсменов, но и людей шоу-бизнеса, родившихся в Украине…

Я уверен, что Толя где-то внутри переживает, но ему, наверное, нужно кормить свою семью — и это для него важнее гражданской позиции. Это его жизнь. Вот только во время войны нельзя занять нейтральную позицию. Посижу, дескать, пару недель, выжду, на чьей стороне будет преимущество, и потом выскажу свое мнение. Нет. Такого не будет, и я надеюсь, что наша страна очиститься от таких людей», - сказал Ребров.

Отметим, что Ярослав Ракицкий в первые дни войны разорвал контракт с «Зенитом».

Источник — zbirna.com

(41 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    yan2018, 17.03.2022 12:34
    +9
    Молодец Ребров. Высказал свою позицию. Всегда его уважал - учиться тренерскому делу, уважает себя, держит слово.
    Ссылка
    online
    Face Control, 17.03.2022 14:41
    0
    По факту.
    Ссылка
    romario1501, 17.03.2022 13:33
    0
    Сергій РЕБРОВ: «Тимощук? Сподіваюся, наша країна очиститься від ТАКИХ людей»
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