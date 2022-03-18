ВИДЕО. Ярмоленко забил решающий гол в матче Вест Хэм – Севилья

Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко стал главным героем матча 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи» (победа 2:0). Он начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 88-й минуте, когда матч катился к овертайму.
И на 112-й минуте именно Ярмоленко забил победный гол, который принес «Вест Хэму» место в четвертьфинале. Андрей забивает уже во втором матче за «Вест Хэм» подряд.
Источник — Sport.ua
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