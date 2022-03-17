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Ярмоленко – в запасе Вест Хэма на матч с Севильей

Украинец начнет матч на скамейке запасных

  • 17.03.2022 21:25
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Ярмоленко – в запасе Вест Хэма на матч с Севильей
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Сегодня, 17 марта «Вест Хэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы дома примет «Севилью». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко начнет матч на скамейке запасных.

Стартовые составы:

«Вест Хэм»: Ареола – Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл – Соучек, Райс, Лансини – Форнальс, Антонио, Бенрахма

«Севилья»: Буну – Аугустинссон, Гудель, Кунде, Хесус Навас – Ракитич, Дилэйни, Хордан – Марсьяль, Эн-Несири, Корона

Ранее Ярмоленко забил в матче АПЛ против «Астон Виллы».

Источник — УЕФА

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