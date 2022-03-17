Ярмоленко – в запасе Вест Хэма на матч с Севильей

Сегодня, 17 марта «Вест Хэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы дома примет «Севилью». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко начнет матч на скамейке запасных.
Стартовые составы:
«Вест Хэм»: Ареола – Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл – Соучек, Райс, Лансини – Форнальс, Антонио, Бенрахма
«Севилья»: Буну – Аугустинссон, Гудель, Кунде, Хесус Навас – Ракитич, Дилэйни, Хордан – Марсьяль, Эн-Несири, Корона
Ранее Ярмоленко забил в матче АПЛ против «Астон Виллы».
Источник — УЕФА
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