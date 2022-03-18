В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы английский «Вест Хэм» на своем поле обыграл испанскую «Севилью» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал турнира. Решающий гол забил украинский вингер Андрей Ярмоленко.
События матча
|112'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Вест Хэм).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
Источник — MEGOGO
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