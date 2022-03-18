Дэвид МОЙЕС: «Имя Ярмоленко будут вспоминать во всем мире»

Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко стал главным героем матча 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи» (победа 2:0). Он начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 88-й минуте, когда матч катился к овертайму.

Наставник «Вест Хэма» Девид Мойес высказался об игре украинца.

«Ярмоленко, его месседж и его имя будут вспоминать по всей Европе, на континенте и во всем мире, и я надеюсь, что сообщения о том, что происходит в Украине, если люди об этом до сих пор не знают, появятся.

Однако история сегодняшнего вечера – это не только история Ярмоленко, но и выступление «Вест Хэма», футбольного клуба, как команда отреагировала на большой вечер в Европе впервые за длительное время, и какая хорошая атмосфера была на стадионе», - сказал Мойес.