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Вест Хэм
2 : 0
Севилья
17.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Дэвид МОЙЕС: «Имя Ярмоленко будут вспоминать во всем мире»

Главный тренер «Вест Хэма» поддержал украинца

  • 18.03.2022 10:13
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Дэвид МОЙЕС: «Имя Ярмоленко будут вспоминать во всем мире»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко стал главным героем матча 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи» (победа 2:0). Он начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 88-й минуте, когда матч катился к овертайму.

Наставник «Вест Хэма» Девид Мойес высказался об игре украинца.

«Ярмоленко, его месседж и его имя будут вспоминать по всей Европе, на континенте и во всем мире, и я надеюсь, что сообщения о том, что происходит в Украине, если люди об этом до сих пор не знают, появятся.

Однако история сегодняшнего вечера – это не только история Ярмоленко, но и выступление «Вест Хэма», футбольного клуба, как команда отреагировала на большой вечер в Европе впервые за длительное время, и какая хорошая атмосфера была на стадионе», - сказал Мойес.

Источник — Football London

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