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Юрий БЕРЕЗА: «Коломойский занимается обороной Украины в Днепре»

Президент «Днепра-1» рассказал о местонахождении олигарха

  • 17.03.2022 07:43
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Юрий БЕРЕЗА: «Коломойский занимается обороной Украины в Днепре»
© LB.ua. Игорь Коломойский

Президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал, где во время войны находится экс-президент «Днепра» Игорь Коломойский.

— Где сейчас Игорь Коломойский? После начала войны его не слышно.
— Он находится на своем месте в Днепре и никуда не уехал. 

— Что он делает?
— Он занимается обороной страны. Сегодня каждый для себя определяет, гражданин он или нет, - сказал Береза.

Источник — FanDay

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