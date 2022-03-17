Юрий БЕРЕЗА: «Коломойский занимается обороной Украины в Днепре»

Президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал, где во время войны находится экс-президент «Днепра» Игорь Коломойский.

— Где сейчас Игорь Коломойский? После начала войны его не слышно.

— Он находится на своем месте в Днепре и никуда не уехал.

— Что он делает?

— Он занимается обороной страны. Сегодня каждый для себя определяет, гражданин он или нет, - сказал Береза.