ФИФА обсуждала возможность дать Украине прямую путевку на ЧМ-2022

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Уэльса Ноэль Муни рассказал о том, что ФИФА рассматривала возможность дать сборной Украины прямую путевку на ЧМ-2022, учитывая военное вторжение России.

Украина в полуфинале плей-офф отбора должна была сыграть против Шотландии, но матч перенесен на лето. Муни говорит, что Уэльс не против того, чтобы Украине дали место на ЧМ-2022 без отбора, но в плане структуры турнира будет тяжело вписать дополнительную команду.

«Если говорить про Уэльс, то было бы правильно это сделать (включить Украину). Если это возможно в плане сетки турнира. Были разговоры по поводу того, что Украине нужно дать место на ЧМ из-за того ужаса, который переживает страна».

«Но есть структура турнира, и я не знаю, как включить еще одну сборную. Надеемся, Украина все-таки сможет сыграть против Шотландии в июне», - сказал Муни.

Уэльс мог стать потенциальным соперником Украины в финале отбора. Команда в своем полуфинале сыграет с Австрией.