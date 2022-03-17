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ФИФА обсуждала возможность дать Украине прямую путевку на ЧМ-2022

Об этом рассказал представитель Уэльса Ноэль Муни

  • 17.03.2022 18:15
  • 4561 просмотр
  • 5 комментариев
ФИФА обсуждала возможность дать Украине прямую путевку на ЧМ-2022
© uaf.ua

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Уэльса Ноэль Муни рассказал о том, что ФИФА рассматривала возможность дать сборной Украины прямую путевку на ЧМ-2022, учитывая военное вторжение России.

Украина в полуфинале плей-офф отбора должна была сыграть против Шотландии, но матч перенесен на лето. Муни говорит, что Уэльс не против того, чтобы Украине дали место на ЧМ-2022 без отбора, но в плане структуры турнира будет тяжело вписать дополнительную команду.

«Если говорить про Уэльс, то было бы правильно это сделать (включить Украину). Если это возможно в плане сетки турнира. Были разговоры по поводу того, что Украине нужно дать место на ЧМ из-за того ужаса, который переживает страна».

«Но есть структура турнира, и я не знаю, как включить еще одну сборную. Надеемся, Украина все-таки сможет сыграть против Шотландии в июне», - сказал Муни.

Уэльс мог стать потенциальным соперником Украины в финале отбора. Команда в своем полуфинале сыграет с Австрией.

Источник — FourFourTwo

(53 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Henriklarsson11, 17.03.2022 18:33
    +5
    а я вважаю що нам не потрібні ці благотворітельності. зіграємо у червні, та самі виборемо право грати на ЧМ
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    Spectra, 17.03.2022 19:04
    +3
    Не надо нам такое, выйдем бы какой либо помощи.
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    Hg, 17.03.2022 18:53
    0
    Сейчас на неделю трудно прогнозировать... А там - июнь. (
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    online
    Crimea, 17.03.2022 18:25
    -1
    Хай кельти між собою втрьох визначать переможця, а Україні могли б надати право прямого попадання на 2026 рік, що б не ламати регламент 2022
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    online
    Ivan Duda, 17.03.2022 18:26
    -3
    Польша должна сыграть ....с Шотландией ...а Украина напрямую...
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