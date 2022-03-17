ОФИЦИАЛЬНО. Кендзера перешел из Динамо в Лех

27-летний правый защитник «Динамо» Томаш Кендзера воспользовался разрешением ФИФА на смену клуба из-за войны в Украине и перебрался в польский «Лех».

Сделка предусматривает аренду до конца сезона.

«Мне здесь очень комфортно. Я имел удовольствие играть за «Лех», я помню, что здесь было раньше. Кто-то остался здесь, может быть, не в самой команде, а в руководстве или среди других клубных работников. Команда изменилась, но качество действительно высокое, и все делается для достижения целей, которые были поставлены перед сезоном. Почти две недели я тренируюсь с командой, физически и морально готов сыграть в ближайшую субботу», - заявил Кендзера.

Напомним, Томаш Кендзера является воспитанником академии «Леха». В 2017 году поляк за 1,5 миллиона евро перебрался в «Динамо».