Лига Европы. Стали известны все четвертьфиналисты

В четверг, 17 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Определились все 8 участников четвертьфинальной стадии.
В 1/4 финала вышли:
«Аталанта» (Италия)
«Барселона» (Испания)
«Брага» (Португалия)
«Рейнджерс» (Шотландия)
«Лион» (Франция)
«РБ Лейпциг» (Германия)*
«Айнтрахт» (Германия)
«Вест Хэм» (Англия)
* - «РБ Лейпциг» получил путевку в четвертьфинал напрямую. Немецкий клуб должен был играть с московским «Спартаком», который был отстранен от участия в турнире.
Источник — Sport.ua
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