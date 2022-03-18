Лига Европы. Победный гол Ярмоленко, Барселона и Аталанта идут дальше

В четверг, 17 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Аталанта» Руслана Малиновского повторно обыграла «Байер» и вышла в четвертьфинал.
Результаты других матчей:
«Галатасарай» - «Барселона» - 1:2 (первый матч – 1:1)
Голы: Маркао 28 – Педри 37, Обамеянг 50
«Монако» - «Брага» - 1:1 (первый матч – 1:3)
Голы: Дисаси 90 – Руис 20
«Црвена Звезда» - «Рейнджерс» - 2:1 (первый матч – 0:3)
Голы: Иванич 10, Эль Фарду 90+3 – Кент 56
«Лион» - «Порту» - 1:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Дембеле 13 – Пепе 27
«Айнтрахт» - «Бетис» - 1:1 (после овертайма; первый матч – 2:1)
Голы: Хинтерэггер 120+1 – Иглесиас 90
«Вест Хэм» - «Севилья» - 2:0 (после овертайма; первый матч – 0:1)
Голы: Соучек 39, Ярмоленко 112
Источник — Sport.ua
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Ещё подумал, вот бы Ярмоленко похоронил треклятую Севилью. И сбылось! Как же спокойно Андрей отреагировал. Не до веселья, когда на Родине война. А свою работу он сделал и до свистка ещё нервы мотал сопернику.
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