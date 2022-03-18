УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
Галатасарай
1 : 2
Барселона
17.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Победный гол Ярмоленко, Барселона и Аталанта идут дальше

Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы

  • 18.03.2022 00:40
  • 2488 просмотров
  • 1 комментарий
Лига Европы. Победный гол Ярмоленко, Барселона и Аталанта идут дальше
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Аталанта» Руслана Малиновского повторно обыграла «Байер» и вышла в четвертьфинал.

Результаты других матчей:

«Галатасарай» - «Барселона» - 1:2 (первый матч – 1:1)
Голы: Маркао 28 – Педри 37, Обамеянг 50

«Монако» - «Брага» - 1:1 (первый матч – 1:3)
Голы: Дисаси 90 – Руис 20

«Црвена Звезда» - «Рейнджерс» - 2:1 (первый матч – 0:3)
Голы: Иванич 10, Эль Фарду 90+3 – Кент 56

«Лион» - «Порту» - 1:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Дембеле 13 – Пепе 27

«Айнтрахт» - «Бетис» - 1:1 (после овертайма; первый матч – 2:1)
Голы: Хинтерэггер 120+1 – Иглесиас 90

«Вест Хэм» - «Севилья» - 2:0 (после овертайма; первый матч – 0:1)
Голы: Соучек 39, Ярмоленко 112

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Ivan Vismutenko, 18.03.2022 00:39
    +2
    Луч света...............
    Ещё подумал, вот бы Ярмоленко похоронил треклятую Севилью. И сбылось! Как же спокойно Андрей отреагировал. Не до веселья, когда на Родине война. А свою работу он сделал и до свистка ещё нервы мотал сопернику.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности